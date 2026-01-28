Alarmante cifra: nueve niños víctimas de abuso sexual por día en Paraguay durante 2025

Registros consolidados por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público revelan que durante el año 2025 se contabilizaron 21.831 víctimas menores de edad a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 60 niños, niñas y adolescentes afectados por día en Paraguay.

Las cifras abarcan distintos tipos de hechos punibles, entre ellos abuso sexual, maltrato bajo tutela, violencia familiar, incumplimiento del deber legal alimentario y otros delitos graves que afectan a la población más vulnerable.

Lea más: Detienen a seminarista por presunto abuso sexual y pornografía infantil

Abuso sexual en niños: nueve víctimas por día

Uno de los datos más preocupantes corresponde a los casos de abuso sexual en niños. Solo en 2025 se atendieron 3.386 víctimas, lo que representa un promedio de nueve casos diarios.

La distribución mensual indica que enero cerró con 316 víctimas, febrero 282, marzo 287, abril 253 y mayo 255. En junio se registraron 274 casos, mientras que julio acumuló 302 denuncias. Agosto reportó 305 víctimas, setiembre y octubre 306 cada uno, noviembre 288 y diciembre 212 casos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Más de 18.000 causas por abuso sexual en niños se registraron entre el 2020 y 2025 a nivel país

Central encabeza las denuncias a nivel país

Por departamentos, Central lidera ampliamente las denuncias por abuso sexual en niños, con 1.233 hechos registrados. Le siguen Alto Paraná con 414 casos, Asunción con 309 e Itapúa con 249. También se reportaron 185 casos en Caaguazú, 130 en San Pedro, 110 en Cordillera, 98 en Paraguarí y Concepción, 96 en Amambay, 87 en Guairá, 86 en Canindeyú, 79 en Presidente Hayes, 73 en Caazapá, 55 en Misiones, 53 en Boquerón, 26 en Ñeembucú y cinco en Alto Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Más de 1.300 casos de abuso sexual infantil fueron atendidos por la Fiscalía este año

Víctimas cada vez más jóvenes y entorno cercano

El informe señala que el 74% de las víctimas de abuso sexual tenía menos de 14 años de edad. Además, el 71% corresponde al sexo femenino. Otro dato crítico es que en el 87% de los casos el agresor fue un familiar o una persona conocida por la víctima, lo que refuerza la gravedad del contexto intrafamiliar.

Lea más: Video: golpeó a sus hijas con un machetillo y fue detenido

Otros delitos contra niños y adolescentes

Dentro del total de hechos punibles, también se registraron 519 casos de coacción sexual con víctimas menores, 1.623 víctimas de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 990 denuncias por estupro y 2.462 investigaciones por pornografía relativa a niños. Asimismo, se reportaron 11 víctimas de abuso por medios tecnológicos, 17 casos de abuso en personas bajo tutela y 14 denuncias por actos homosexuales con personas menores, según la tipificación legal vigente.

A estas cifras se suman 2.706 casos de violación del deber de cuidado, 2.943 víctimas de violencia familiar (menores de 18 años) y 7.160 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Casos de extrema violencia

El reporte también da cuenta de seis víctimas en escenarios de extrema violencia: una niña de 11 años, otra de 12, una adolescente de 15, otra de 16 y dos jóvenes de 17 años.

Los datos corresponden a la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público y fueron procesados hasta diciembre de 2025, con consolidación realizada en enero de 2026.