Investigan a hijos de exdecano de Economía

El agente analiza los legajos y planillas de asistencia de Giovanna Honoria Rodríguez Giménez, quien tiene rubro como administrativa y dos como docente y gana en total G. 7.723.447; de Andrea Concepción, quien posee cuatro rubros en la Facultad y además es funcionaria de la Contraloría y percibe G. 18.792.483 mensuales; Paola Elizabeth tiene tres rubros distribuidos en las filiales de Caacupé y Villa Hayes y también es funcionaria del Poder Judicial comisionada al Banco Central y gana G. 7.182.536; Édgar Antonio es miembro no docente del consejo directivo de la Facultad y posee cuatro rubros, dos de ellos en la filial de Caacupé y otro en la de Villa Hayes. Percibe en total G. 5.585.562, y José Antonio posee tres rubros, dos en la casa central y una en la filial de Caacupé. Gana G. 3.579.723. Édgar Macchi Rodríguez, sobrino del exdecano, tiene 7 siete rubros y percibe G. 11.290.894 de forma mensual. El yerno de Rodríguez, Eduardo Vera Chávez, tiene dos rubros y es funcionario de la Fiscalía. En total gana G. 7.159.711.