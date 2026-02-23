Director jurídico del IPS dispara su manejo de efectivo en solo 15 meses

El comparativo de las declaraciones juradas presentadas por José Antonio González Maldonado, actual director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), deja al desnudo un crecimiento patrimonial explosivo. Al asumir el cargo el 21 de septiembre de 2023, tras renunciar al Ministerio de la Defensa Pública, el alto funcionario declaró un patrimonio neto de G. 276 millones. Para el 26 de febrero de 2025, esa cifra trepó a G. 870 millones.

Al llegar a la previsional, sus activos sumaban G. 322 millones, integrados por G. 1.800.000 de dinero en efectivo, cuatro depósitos de ahorro por G. 3.458.693, una camioneta Chevrolet Tracker 2023 valuada en G. 154 millones, muebles por G. 63 millones y un Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA), en la Cooperativa Luque de G. 100 millones, el cual -afirmó- fue cedido por su madre. Sus pasivos en ese entonces ascendían a G. 45 millones, entre dos créditos y dos tarjetas de crédito.

En aquel momento, sus ingresos mensuales familiares eran de G. 48 millones, de los cuales casi la mitad (G. 23.181.140) correspondían a su cónyuge, Silvia María Casaccia Arias, directora de la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es decir, solo le correspondían G. 25.799.465, provenientes de remuneraciones, dieta, gastos de representación, responsabilidad en el cargo y honorarios por docencia de G. 530.000.

Sus ingresos anuales, en tanto, eran de G. 66.050.605, incluidos los aguinaldos de él y su cónyuge e intereses cobrados por sus inversiones.

Evidencias del gran salto

El despegue financiero de González Maldonado se hace evidente a inicios de 2025. Según el documento, el manejo de dinero en efectivo se disparó en G. 215 millones y con cinco cuentas de ahorro por un total de G. 79.028.834. Además, renovó su flota vehicular, con una camioneta Chevrolet S10 High Country, cotizada en G. 180 millones y sumó dos inversiones: un ahorro programado en el banco Itaú, por un total de G. 108 millones, de los cuales ya integró G. 15 millones y una inversión de G. 100 millones por la construcción de un quincho con piscina.

En total sus activos para entonces sumaban G. 870 millones.

Lo más llamativo es que el funcionario declaró deuda cero, eliminando los pasivos que registraba anteriormente. Sus ingresos familiares mensuales, por parte, tuvieron un crecimiento a más de G. 64 millones, de los cuales un poco más de G. 23 millones corresponden a su cónyuge.

Luego están su remuneración en IPS, por la docencia, dieta, intereses cobrados, bonificación y gastos de representación, además de honorarios promedio de G. 9 millones.

En cuanto a sus ingresos anuales también experimentaron un salto sideral, pasando de cifras modestas a más de G. 597 millones.

Este incremento proviene principalmente de “honorarios cobrados” por G. 412 millones y la venta de un vehículo por G. 130 millones.

Cobra por juicios ganados por el IPS

El director jurídico del IPS, José González, en un primer contacto con ABC reconoció las cifras consignadas en sus DD.JJ. Confirmó que como director jurídico del IPS percibió su salario y en paralelo los honorarios profesionales. Dijo que cuenta con las facturas por el cobro de honorarios de los juicios del IPS y que fue aprobado por el Consejo de Administración. Citó el caso del cobro de G. 7.500 millones al Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira) y del cual cobró los honorarios “que fue depositado directamente por la empresa en mi cuenta” (sic), dijo. En un segundo contacto, González Maldonado expresó que “históricamente” todos los directores y los funcionarios que llevan juicios en IPS regulan honorarios a las empresas que pierden (ya sea patronal o dependiendo del caso).

Casi G. 30 millones menos

El 21 de octubre de 2025, el director jurídico del IPS, “Jose’i” González, presentó otra declaración jurada en la cual registró una leve disminución en su patrimonio con relación a la presentada ocho meses antes. En esa ocasión consignó que sus activos eran de G. 842 millones (G. 28 millones menos que febrero de 2025), mientras que sus pasivos eran de G. 1.345.601, por tres tarjetas de crédito. En resumen, su patrimonio neto quedó en un poco más de G. 841 millones.

Aunque el efectivo bajó a G. 70 millones, sus inversiones siguieron diversificándose: sumó un nuevo CDA en Ueno Bank por G. 100 millones y aumentó su integración en el ahorro programado de Itaú. En esta última actualización, sus ingresos anuales por honorarios cobrados bajaron a G. 30 millones, marcando una fuerte diferencia con los G. 412 millones declarados apenas ocho meses antes.