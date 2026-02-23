Hermano de la exsenadora Kattya González falleció el fin de semana

Tras conocerse el deceso, el Partido País Solidario emitió un comunicado oficial manifestando su acompañamiento a la exlegisladora Kattya González en este difícil momento. Los restos de Gabriel Gustavo González Villanueva serán cremados este lunes.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a nuestra compañera Kattya González por la partida de su hermano Gabriel. Todo nuestro cariño, fuerza y un abrazo fraterno para ella y su familia en este momento tan doloroso”, indica el comunicado de País Solidario.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola también utilizó sus plataformas digitales para expresar su pesar, extendiendo el saludo tanto a Kattya como a su hermano, el reconocido abogado Robert Marcial González, ante lo que calificó como la “triste partida” de Gabriel.

Honras fúnebres

La familia y allegados despiden sus restos en el Salón Velatorio Parque Serenidad, ubicado sobre la Avenida Mcal. López 5353.

Según el cronograma previsto para este lunes 23 de febrero, se llevarán a cabo los actos finales de despedida.

Los restos serán trasladados al Cementerio Parque Serenidad de Villa Elisa para su cremación en el transcurso del día.