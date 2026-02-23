Meteorología: arranque de la semana trae lluvias y tormentas a Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable durante los próximos días, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas mañana martes y el miércoles.

El ambiente se mantiene caluroso, aunque los índices no se acercarían a los extremos registrados la semana pasada, cuando se dieron temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados.

Las máximas previstas para hoy serían de 31 grados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

Los índices serían ligeramente más bajos mañana, con 29 grados de máxima en la capital, pero volverían a subir el miércoles, con una máxima de 33 grados en Asunción.