Mujeres dejan colegio por embarazo y abuso sexual

Los principales motivos por los cuales las niñas y jóvenes abandonan su educación son porque han sido víctimas de abusos sexuales o embarazos no deseados.

El informe del Unfpa señala que del 15,5% de adolescentes que no estudia ni trabaja el 74,1% son mujeres. El embarazo en la primera adolescencia, niñas de entre 10 y 14 años, registró un incremento del 62,6% en la última década, y por lo general es producto de la violencia, exclusión y de una sociedad patriarcal.

“En Paraguay, el 18% de todos los nacimientos que ocurren en el país corresponden a madres adolescentes. Casi 800 partos por año son de niñas de entre 10 y 14 años que deberían estar estudiando. Estas niñas deberían estar en una sala de escuela y no en una sala de parto. Están dando a luz y se tienen que hacer cargo de otros niños. Esto no puede pasar desapercibido, esto no es normal”, enfatizó Claudina Zavattiero, demógrafa del Unfpa.

Margarita Rehnfeldt, coordinadora del área de educación de la sexualidad de la ONG Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (Beca), indica que estos embarazos son abusos. “Nosotros tipificamos los embarazos de niñas menores de 14 años como violencia sexual, mientras que los embarazos de adolescentes y jóvenes de 15 en adelante, que no son abusos, son producto de falta de educación sexual, lo cual las separa definitivamente del sistema educativo”, explicó.

Rehnfeldt agrega que en el sector rural es donde las familias tienden a impulsar a los hijos varones a culminar sus estudios secundarios, mientras que para las niñas consideran suficiente que culminen su educación escolar básica.

“Que las hijas lleguen al noveno grado es suficiente para las familias rurales, luego se deben quedar a cuidar a sus hermanitos y a ocuparse de las tareas domésticas, si es que no son abusadas. Los abusos sexuales siempre son cometidos por personas del entorno de las niñas y adolescentes como padres, primos, tíos, sacerdotes y docentes, entre otros”, agregó.

Otras cifras preocupantes arrojó el Estudio Exploratorio sobre el Maltrato Escolar en Paraguay, que realizó Beca, con Plan y el Ministerio de Educación. El 42% de casos registrados de violencia sexual (abuso sexual, acoso sexual, coacción sexual) en contra de niñas y adolescentes en locales escolares indican como agresores directos a docentes y directores.

“Estos datos deberían obligar a elaborar de manera urgente políticas públicas de prevención y protección para las niñas y adolescentes”, exhortó Rehnfeldt.