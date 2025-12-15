Opciones de transporte del Gobierno ante huelga de choferes de mañana

Choferes de buses del área metropolitana de Asunción prevén iniciar una huelga desde mañana, martes, que se extendería hasta el miércoles 17 de diciembre, tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno. Los trabajadores del volante que estarán con la medida de fuerza son de las empresas Automotores Guaraní S.R.L, De la Conquista S.A, Transporte y Turismo Aldana, y Transporte y Turismo Lambaré.

Al respecto, el Viceministerio de Transporte (VMT) dio a conocer que estos dos días contarán con un “plan de contingencia”.

El objetivo que tiene la institución es reducir el impacto en el traslado de los miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público.

Para el efecto, se contarán con vehículos de Itaipú Binacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Patrulla Caminera y otros organismos del Estado para los traslados, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“La reforma no se detiene porque el usuario no puede seguir aguantando esta falta de calidad, este maltrato de todos los días en el transporte público”, detalló por su parte el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Recorridos y frecuencias del plan

Según el Ejecutivo, los recorridos previstos en el marco del plan de contingencia cubrirán los principales accesos al centro de Asunción y puntos estratégicos del área metropolitana, con una supuesta frecuencia estimada de cada 15 minutos desde las 05:00 hasta las 21:00.

Asimismo, el recorrido será el siguiente:

Desde Limpio, por Ruta PY03, Artigas, EE.UU., Eligio Ayala y Presidente Franco hasta avenida Colón

Desde Luque, por Aviadores del Chaco, España, EE.UU., Eligio Ayala y Presidente Franco, con destino final en avenida Colón

Desde Capiatá, dos rutas: una por Ruta PY02, San Lorenzo, Mariscal López, Perú, Mariscal Estigarribia, Antequera y Eligio Ayala hasta avenida Colón; otra por Ruta D027 (ex Ruta 1), San Lorenzo, Eusebio Ayala, General Aquino y Azara

Desde Guarambaré, por Ruta PY01, Ypané, Ñemby, Fernando de la Mora, Próceres de Mayo y Rodríguez de Francia hasta el centro

Desde Lambaré, partiendo de Fernando de la Mora y Cacique Lambaré, por Perón, Félix Bogado y 5ta. Proyectada hasta avenida Colón

