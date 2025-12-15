Clima
15 de diciembre de 2025 - 09:37

Aviso meteorológico: lluvias y tormentas eléctricas afectan el Sur

Así quedo el centro de la ciudad de Pilar, tras una lluvia en la calle Mcal López y Azzarini.
Meteorología emitió un aviso por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizos para el sur de la Región Oriental.

Por ABC Color

Esta mañana se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos en el sur de la Región Oriental, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Conforme al aviso emitido poco después de las 08:00, núcleos de tormentas empiezan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de forma muy puntual durante la mañana.

La zona de cobertura abarca el sur de la Región Oriental y los departamentos afectados son:

  1. suroeste, centro y noreste de Itapuá
  2. centro y sur de Misiones
  3. suroeste de Ñeembucú.