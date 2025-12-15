Aviso meteorológico: lluvias y tormentas eléctricas afectan el Sur

Esta mañana se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos en el sur de la Región Oriental, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Conforme al aviso emitido poco después de las 08:00, núcleos de tormentas empiezan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de forma muy puntual durante la mañana.

La zona de cobertura abarca el sur de la Región Oriental y los departamentos afectados son:

