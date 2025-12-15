Doble homicidio en Altos: una amazona y su pareja habrían sido víctimas de crimen pasional

Un doble homicidio doloso con arma de fuego conmocionó a la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, en la tarde de este lunes. El hecho se registró en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, a una cuadra de la capilla del mismo nombre, donde dos personas fueron halladas sin vida en el interior de una vivienda.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 2ª de Altos, las víctimas fueron identificadas como Jimena Jazmín Colmán Giménez, de 23 años, y Celso Fabián López Rojas, de 29 años, ambos domiciliados en el lugar del suceso.

La mujer, que era una conocida amazona, registraba antecedentes por la Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340, referente a la tenencia de estupefacientes.

Como supuesto autor del hecho fue señalado Víctor Manuel Cabrera Valiente, de 46 años, expareja de la joven, quien cuenta con antecedentes por robo agravado (año 2007). Hasta el momento, su paradero es desconocido, por lo que la Policía mantiene un operativo de búsqueda.

El caso fue comunicado a las autoridades alrededor de las 15:20 de este lunes, tras una llamada telefónica realizada por un familiar de las víctimas.

Inmediatamente, acudieron al sitio agentes policiales, personal de Criminalística, el médico forense y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el procedimiento de rigor y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades indicaron que el procedimiento continúa en curso y que prosiguen las averiguaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el presunto responsable del doble homicidio.