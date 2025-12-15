Alerta por tormentas para tres departamentos

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos.

El aviso meteorológico, emitido poco antes de las 12:00, indica que núcleos de tormentas continúan desarrollándose en la zona de cobertura.

La DMH agrega que existe alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Lea más: Aviso meteorológico: lluvias y tormentas eléctricas afectan el Sur

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Departamentos bajo alerta

El aviso abarca el sur de la Región Oriental y los departamentos afectados son: