Una historia de amor y de tragedias

Al poco tiempo, su esposa japonesa falleció víctima de la picadura de una serpiente. Cuando se disponía a regresar a Japón lo detuvo de nuevo el amor y trabajó para la Flota Mercante del Estado. La historia de Hideo Kokubo (88) es para contarla.Desde su cama en el Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social, el Ing. Rubén Hideo Kokubo, nacido en Tokio el 29 de noviembre de 1922, pasa revista a su prolífica vida desde que llegó al Paraguay después de terminada la Segunda Guerra Mundial.



Un tropezón en su patio, el Día de los Enamorados, le deparó una fractura de cadera de la que va recuperándose. Difícilmente puede mantener un diálogo bien fluido por la molestia de una sonda, pero se lo ve fuerte como el roble. Por momentos habla en español y a ratos le sale el japonés. Pero su familia no lo abandona y nos ayudó a hilar esta historia.



De su mente no se borraron las desgarradoras escenas que vivió durante la hecatombe en Japón. Fue testigo de los más atroces destrozos. "Vi a mucha gente morir a mi alrededor. Es un milagro que yo esté vivo y aquí. Dios lo quiso así", dice entre sollozos, como si el recuerdo lo turbara aún.



"Cuando estalló la primera bomba yo estaba cerca. Vi muertes por todos lados y todos mis compañeros caían, pero yo no. Se destruían todas las casas. Fue terrible. Sobreviví", dice al comentar que estaba en el Colegio Militar en Japón, al servicio de la marina de su país, cuando estalló la guerra.



"Mi padre durante mucho tiempo seguía teniendo pesadillas y siempre nos contó que por todo eso decidió venir de Japón. Siempre estuvo en el frente, vio morir a sus camaradas, y él no tuvo ni un rasguño", lo ayuda a seguir su hijo Juan Antonio Yukio Kokubo (45). Este nació en la misma Clínica Nanawa, donde está su padre.



El Ing. naval Hideo Kokubo dejó el Japón en medio de la devastación. Su familia se oponía a que dejara el país, pero él no resistió a la idea de rehacer su vida junto a su esposa, también japonesa, y dos hijos. "Había una recesión enorme en Japón y faltaban alimentos. No había azúcar ni elementos para cubrir necesidades básicas. No tenían siquiera jabón para bañarse y es cuando surge la idea de emigrar".



La tentación más grande surge con una propaganda que se realiza mediante unos videos que divulgaban en Japón. "Mostraban a un paraguayo o sudamericano que iba sobre su caballo, arrancaba una fruta y comía; seguía cabalgando, estiraba el brazo, agarraba una naranja y tomaba. Los japoneses padecían hambre entonces y al ver esa propaganda decían: el paraíso está allí y venían, se abalanzaban hacia la Argentina, Perú, Argentina y Paraguay", sigue comentando Yukio Kokubo, quien creció escuchando esta historia.



Cabeza de colonos



Su padre eligió Paraguay y vino como cabeza de un grupo de colonos de su barco, dadas su condición y profesión de ingeniero naval. Tras un mes de travesía llegaron a Buenos Aires, desde donde vinieron por tren a Paraguay. "Al llegar a Asunción se encontró con que el lugar asignado era una selva y no precisamente el paraíso que le prometieron y con el cual soñaban. Fueron abriéndose paso a machetazos hacia el sitio que iban a poblar en un sector muy boscoso. Todos los días debían limpiar y cortar árboles y pelear contra las alimañas", sigue relatando el hijo.



Los colonos avanzaron en su instalación en la zona de Pirapó hasta que Hideo Kokubo perdió a su esposa, víctima de la picadura de una serpiente.



"Decepcionado de esta situación, mi padre volvió a Asunción queriendo regresar lo antes posible a Japón porque ya no quería quedarse. Para él todo era mentira y estaba muy dolido. Pero el embajador japonés de entonces no quiso darle vía libre para volver a su país y buscó la forma de retenerlo. Como sabían que era ingeniero naval y, dado que la Flota Mercante del Estado aún necesitaba barcos, le ofrecieron trabajo para que se quedara a preparar la flota".



Mientras escucha el relato de su hijo, Hideo Kokubo asiente toda la conversación y señala con las manos que le habían ofrecido un buen salario y agrega que además decidió quedarse en Paraguay porque "las mujeres son muy hermosas".



El Ing. naval entonces se dedicó a preparar la compra de media docena de buques para la Flota Mercante.



Le alquilaron una casa en Asunción y su hija empezó a frecuentar un almacén vecino. El Ing. Kokubo iba con su hijo a las tareas de reparación de buques paraguayos parados en la Argentina y en puertos de Uruguay.



Le dieron pasaporte oficial para ir a Japón para ampliar la flota y comprar más buques mediante un crédito. "Es simpático cuando mi padre recuerda y dice que en Japón conocían perfectamente la situación del Paraguay que era exportador de productos y que no veían en condiciones de pagar una deuda de esa envergadura".



"Papá era el traductor del grupo y le comunicó eso a sus compañeros, y estos le dijeron que diga a los japoneses que ni se imaginaban el contrabando que se puede hacer con los barcos. Paradójicamente los japoneses se sorprendieron de que el mismo Gobierno estaba pensando hacer contrabando para pagar su cuota del crédito y así le concedieron. Retiraron los buques y se vinieron hacia Paraguay", sigue contando.



Llegada a Asunción



Kokubo llegó a Asunción con los buques recién adquiridos y siguió trabajando por mucho tiempo en la Flota Mercante hasta que se enteró de que toda la comitiva que lo había acompañado para aquella compra había recibido gratificaciones. "Todo lo que era para él se comieron sus jefes y allí mismo decidió renunciar a la empresa estatal. Le dijo a su jefe que prefería ir a vender huevos que seguir allí".



Luego de salir de la Flota Mercante creó una empresa de confecciones, Kokubo Royal Confecciones, que funcionó hasta 1991, cuando ya no podían hacer frente al ingreso de ropas usadas y americanas que afectaron a la producción nacional.



El Ing. Kokubo cortaba las telas y su esposa cosía. "Decidimos cerrar finalmente. Nos perseguían por todos lados porque sabían que éramos japoneses", dice Yukio.



No obstante, mantienen el rubro de miel de abejas y jalea real producidos en un campo que tienen hacia la zona de Pirapó, adonde su padre no regresa desde hace 25 años.