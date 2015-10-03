Clínicas se ajustará el cinturón, según encargado de despacho de Medicina

SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Hasta el cierre de esta edición el encargado de despacho tras las renuncias de las autoridades de la FCM, Dr. Roberto Corbeta, aún no podía hacer uso de sus atribuciones de ordenador de gastos. Explicó que primero debe finalizar el corte administrativo, así como espera la venia correspondiente del Ministerio de Hacienda.

No obstante, dijo que personal administrativo le manifestó que están cuidando todos los detalles para que no se sienta tanto la falta de medicamentos, descartables, alimentos y otros que escasean al no contar con un ordenador de gastos. “Me dijeron que ocho días vamos a aguantar ajustándonos los cinturones. Para cuando eso ya vamos a solucionar este tema burocrático”, acotó.

Pero en la facultad existen también otros problemas. Amalia Ríos, representante de los estudiantes, manifestó que no van a dar ni un paso atrás con relación al pedido realizado a Corbeta, para que renuncien los médicos Juan Gustavo Rodríguez Andersen y Jaime y Emiliano Ibarrola Zárate, quienes aseguran, someten y humillan a los alumnos. Los Ibarrola son acusados de haber convertido la casa de estudios en una seccional colorada. Manifestó que también solicitaron la destitución de todas las personas con cargos de confianza, incluido el director del Hospital de Clínicas, Dr. Hugo César Arellano.

Jugosos salarios

El doctor Emiliano Ibarrola Zárate figura en la planilla de la Universidad Nacional como auxiliar de enseñanza e instructor médico con un salario de G. 32.152.253; en tanto su hermano, Jaime, figura como jefe del Departamento Médico, con un rubro de G. 27.408.493, mensuales.

Asimismo, el doctor Juan Gustavo Rodríguez Andersen figura en la nómina como jefe de cátedra con un salario de G. 37.951.993.

Consultado, Corbeta indicó que va a solicitar la renuncia de los profesores, pero que dependerá de la voluntad de los mismos apartarse. Pidió a los estudiantes a que acerquen pruebas o denuncias para que cuando se conforme un consejo directivo se pueda levar a cabo un sumario administrativo, que sería la manera de destituirlos, de ser el caso.

Médicos rechazan a Corbeta

Por otro lado, un grupo de médicos en asamblea de crisis afirma que admiran y apoyan la lucha de los estudiantes. Sostienen que están de acuerdo con el proceso de trasparencia dentro de la UNA, en particular de la FCM y rechazan todo tipo de injerencia política partidaria y religiosa.

Exigen también la investigación administrativa y académica de todas las personas vinculadas a la administración de la FCM – Hospital de Clínicas; piden la renuncia del director del nosocomio, Dr. Hugo César Arellano. Rechazan la designación del Dr. Roberto Coberta como encargado de despacho y de otra persona que haya tenido vinculación directa con la actual administración. Afirman que en una próxima asamblea van a consensuar tres nombres de personas honorables como candidatos para competir por el cargo.

Al respecto, Corbeta respondió que a él le importa más la opinión de los estudiantes que la de los docentes.

Este grupo de médicos exige también la revisión y el cambio pertinente de los estatutos de la UNA y la revisión de los sumarios administrativos de sus colegas que han sido separados de sus cargos en los últimos años. Así también urgen la declaración de nulidad de todos los nombramientos que no hayan sido realizados por concurso, y exigen la revisión de las tesis doctorales de los últimos 10 años. Finalmente, comunican la intención de reactivar la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas, inactiva en los últimos años. Para ello convocan a reunión para el próximo 8 del corriente.