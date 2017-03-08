Connotadas feministas paraguayas

Serafina Dávalos. Nació en 1877. Fue la primera mujer recibida de doctora en Derecho, en 1907, con una tesis sobre Humanismo, un alegato a favor de los derechos y la igualdad de la mujer. Fue miembro del Superior Tribunal de Justicia y una de las fundadoras del Centro Feminista Paraguayo y la Escuela Mercantil de Niñas, consejera de la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer y patrocinó la fundación de la Asociación Paraguaya de Universitarias Graduadas. Víctima de la ingratitud de la sociedad de su época, murió pobre y olvidada, en 1957.

Anna Stone Summerfield. Feminista y dirigente obrera. Nació en Australia, en 1864. Se dedicó al periodismo y activó en organizaciones obreras de Australia. Fue una activista radical feminista, sufragista, y, luego de una fracasada huelga de trabajadores del sector ovino, vino al Paraguay donde realizó estudios etnológicos y lingüísticos acerca del idioma guaraní. Falleció en Villa Rica, en 1922.

Emiliana Escalada. Docente, farmacéutica e importante dirigente gremial. Nació en 1887, ejerció la docencia y se destacó en la defensa de los desposeídos y oprimidos. Representó al país en el primer congreso internacional de maestros, realizado en Montevideo. Falleció en 1962.

Virginia Corvalán. Nació en 1900. Abogada y luchadora por la defensa de los derechos de la mujer. Fue una de las fundadoras del Centro Feminista Paraguayo, primera organización feminista del país. Fue consejera de la Unión Femenina del Paraguay. Murió hacia 1960.

Isabel Arrúa Vallejos. Nació en Villeta, en 1914. Actuó en la Guerra del Chaco como enfermera; se dedicó al magisterio. Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y directora del periódico El Feminista, fundadora y vocera de la Liga Pro Derechos de la Mujer. Fue diputada nacional y delegada de la Comisión Interamericana de Mujeres, EUA. Falleció en Asunción, en 2006.

Mercedes Sandoval de Hempel. Abogada y luchadora por los derechos de la mujer. Nació en 1919. Desde joven se dedicó a la promoción social de la mujer paraguaya. Fundó varias entidades feministas (Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios, Coordinación de Mujeres del Paraguay, Consejo Nacional de Mujeres del Paraguay, etc. Tuvo activa participación en numerosos congresos y simposios sobre cuestiones de género. Falleció en 2005.

Gloria Godoy. Psicóloga, periodista radial, activista gremial y ministra. Nació en 1943. Durante años dirigió un pequeño grupo de mujeres para la ejecución de proyectos destinados a la dignificación de mujeres campesinas. Fundadora y directora ejecutiva de Kuña Aty y cofundadora de la Coordinación de Mujeres del Paraguay. Ejerció el Ministerio de la Mujer.

Olga Caballero Aquino. Nació en 1944. Periodista y activista feminista. Publicó varios libros.

Clara Rosa Gagliardone. Abogada y feminista. Nació en Asunción en 1948. Especializada en Derecho de Familia, fue una de las fundadoras de Kuña Aty, entidad que apoya y acompaña a mujeres víctimas de violencia doméstica. Fue redactora de la ley contra la Violencia Doméstica.

Line Bareiro. Nació en Asunción, en 1950. Abogada y activa dirigente gremial en el ámbito secundario y universitario y de lucha por los derechos humanos. Entusiasta dirigente por la reactivación del movimiento feminista en el Paraguay. Escribió varios libros.

Leonidas Páez De Virgili. Activa feminista, fue parlamentaria y delegada alterna a la Comisión Interamericana de Mujeres. Trabajó en la promoción de la mujer rural. Falleció en Asunción, el 5 de enero de 1989.

Clyde Soto Badaui. Nació en 1966. Es licenciada en Psicología. Integra la revista Informativo Mujer y realizó investigaciones y publicaciones sobre feminismo, género y políticas públicas, indicadores de equidad de género, participación social y política de las mujeres y violencia doméstica.