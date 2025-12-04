Uso de celulares en las escuelas: esto dice el ministro de Educación sobre el proyecto de ley

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez, explicó que el proyecto de ley que apunta a regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en instituciones educativas no pretende prohibirlos, sino ordenar su utilización para garantizar que tengan un fin pedagógico y no se conviertan en elementos de distracción o riesgo para los estudiantes.

Ramírez señaló que existe una “confusión” sobre el espíritu de la iniciativa y remarcó que el MEC cree firmemente en la tecnología como herramienta de aprendizaje.

“No hay ninguna animadversión al celular. Sí a cómo se utiliza. Queremos regular el uso no pedagógico, el que distrae, el que impide que el niño salga al recreo o el que se convierte en vehículo para el bullying”, afirmó.

Tecnología sí, pero con reglas claras

El ministro recordó que el MEC viene impulsando proyectos digitales como “Jóvenes Conectados”, que permitió completar 65.000 horas de cursos virtuales a través de plataformas como Coursera. A esto se suma la reciente conexión de 500 escuelas rurales mediante Starlink, demostrando —dijo— que la institución apuesta a la integración tecnológica.

Sin embargo, insistió en que el uso debe estar planificado y guiado por docentes.

“Todo uso pedagógico es bienvenido. Ya se está implementando y funciona: cursos monitoreados, tutores, actividades digitales dirigidas. Lo que no queremos es el uso arbitrario, sin orientación”, sostuvo.

Riesgos: bullying digital y aislamiento

Ramírez advirtió que el uso irrestricto del celular dentro de las escuelas expone a los estudiantes a nuevas formas de acoso y violencia, con un impacto emocional mucho mayor dado el alcance de las redes sociales.

Recordó casos donde fotos tomadas sin consentimiento fueron utilizadas para extorsionar o humillar a compañeros.

“Hoy un chiste o una burla ya no queda en el aula: lo ve todo el país. Es un escrache social para el que un niño no está preparado”, expresó.

El ministro también mencionó efectos colaterales como el sedentarismo y el aislamiento social, que requieren que la escuela recupere espacios de juego, actividad física y convivencia.

“Regular no es prohibir”

Ramírez insistió en que la regulación permitirá que la tecnología se convierta en una aliada real del aprendizaje, siempre que esté acompañada del desarrollo socioemocional y de una correcta orientación.

“La tecnología tiene tiempos y etapas. Así como hay literatura infantil y juvenil, también debe haber una dosificación del uso digital para niños y adolescentes”, señaló.

Finalmente, dijo que el proyecto busca fijar reglas para que los docentes puedan sacar mayor provecho a las herramientas digitales, evitando que la discusión se reduzca al “guardar o sacar el celular”.