Piden a nueva decana de Fiuna que renuncie

La decisión fue tomada luego de que el 91,14% de las 1.016 personas que participaron de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes haya votado por la renuncia de Pino. Los estudiantes acusan a la ahora decana de colaborar con la mala administración de los recursos destinados a la facultad y de ser cómplice de Vallejos.

Exponen además que Pino demostró “poca capacidad de dirigencia” como jefa de cátedra de la materia Cálculo 2, por sus constantes faltas al reglamento. La acusan de incumplir períodos de entrega de notas y de revisión de exámenes, entre otras irregularidades.

El gremio estudiantil sindica además a la decana de cobrar salarios como coordinadora docente sin que existan documentos que avalen su asistencia a la institución, desde junio de 2007 hasta marzo de 2008.

Eduardo Bécker, del Centro de Estudiantes, expresó además que piden que Pino sea desvinculada de todos los rubros que percibe en la UNA. Una vez que ocurra esto, según señaló, las actividades académicas podrán ser normalizadas.

“Necesitamos normalizar los estudios. Yo también soy estudiante y tengo que presentar mi tesis. Estamos todos trancados por culpa de esta mala administración”, sostuvo Becker.

Recordó que el propio Consejo Directivo de la Facultad declaró paro “por tiempo indefinido”, pero que desde el estamento estudiantil también decretaron el cese de actividades, pero hasta tanto renuncie la decana que asumió recientemente.