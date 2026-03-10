Meteorología: pronostican más lluvias y tormentas hoy en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa y húmeda con cielos nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país.

Las lluvias continuarían mañana miércoles e incluso el jueves. Las tormentas se extenderían a la mayor parte del país mañana.

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 32 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente en los próximos días, con máximas de 32 grados mañana en la capital y 31 grados el jueves.