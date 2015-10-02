Notas
01 de octubre de 2015 - 22:10

“Sin garantías para trabajar”

Las actividades académicas y administrativas en la Facultad de Ciencias Químicas quedaron formalmente suspendidas desde ayer y hasta tanto existan garantías para el normal cumplimiento de actividades de docentes y funcionarios, según la resolución firmada ayer por el decano Esteban Ferro. “No puedo exponer a los funcionarios y docentes en esta situación. Los alumnos sospechan de cualquier persona que ingresa a las oficinas”, dijo Ferro.

Agregó que apenas la situación se normalice en los próximos días, dispondrá la inmediata reanudación de actividades académicas y administrativas. “Entiendo la preocupación de los alumnos por el calendario académico, pero veremos los mecanismos para recuperar en parte las clases perdidas, como por ejemplo venir los sábados. Espero que los estudiantes me entiendan por esta medida, que busca salvaguardar la integridad de los funcionarios y profesores”, explicó.

En principio, los alumnos de Química iban a levantar la vigilia el lunes, pero con la resolución el reinicio de clases quedó en la incertidumbre.