Derecho UNA: estudiantes piden destitución de docente tras presunta injerencia en elecciones

Estudiantes del séptimo semestre, segunda sección del turno noche, denunciaron públicamente una presunta injerencia del profesor Juan Carlos Duarte durante la elección de delegados de curso realizada este martes.

Duarte, quien fue designado en 2022 como “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos, es el encargado de la cátedra de Derecho Electoral, irónicamente la materia donde se habrían atropellado principios democráticos, según reportan.

El conflicto estalló cuando el docente impuso un sistema de votación que, según los alumnos, buscaba facilitar la victoria de un sector específico. En lugar de permitir el voto preferencial y nominal, Duarte obligó a los estudiantes a elegir obligatoriamente a tres candidatos por papeleta (lista sábana), bajo la amenaza de anular el voto de quienes quisieran optar por un solo postulante independiente.

“Se nos forzó a votar de manera no nominal. La forma en la que se estructuró la votación indujo a los compañeros a tener que votar por los demás candidatos, ya que sí o sí tenía que haber tres nombres por papeleta o si no se anulaba”, explicó Víctor Ortellado, uno de los estudiantes.

Ante las quejas por la arbitrariedad, el docente respondió que, el que no quería someterse a sus reglas, debía retirarse sin votar.

El “cuarto oscuro” controlado

Según los relatos, tras un cuarto intermedio, se estableció un “aparente cuarto oscuro” donde la privacidad fue nula.

Los estudiantes indicaron que el profesor Duarte se sentaba detrás del lugar de votación, anotaba la elección de cada alumno y, a viva voz, repetía a lo que el estudiante elegía, lo cual es interpretado como una inducción y coacción al voto.

“Tenemos los videos en los que el docente está frente al cuarto oscuro, él marcando la opción que los compañeros le decían”, señaló el estudiante Daniel Paras.

Para los denunciantes, esta maniobra respondió a una alianza política para favorecer a la facción que responde al abogado Jorge Bogarín, también señalado como corrupto por el Departamento de Estado de EE.UU..

Pedirán la destitución inmediata de Duarte

Para el estudiantado, la permanencia de Duarte en la casa de estudios es insostenible, especialmente tras este episodio donde se habría utilizado la cátedra para fines gremiales.

Los alumnos recalcaron que el rol del delegado es vital como nexo con las autoridades y que no permitirán que se impongan liderazgos mediante “mañas” que destruyen el prestigio de la institución.

“Mañana, con un grupo de compañeros, vamos a solicitar al Consejo Directivo la destitución inmediata de este docente", sentenció Paras.

Los estudiantes buscan no solo anular lo que consideran una elección amañada, sino también “limpiar el plantel docente” de figuras vinculadas a corrupción.