Caen comerciantes con más de 20.000 cartuchos de armas

Los aprehendidos son Nycher Lorenzo Almirón Ortiz (23), Emigdio Ramírez Ocampos (62) y Lizandro Junior Almirón Caballero (20), todos comerciantes oriundos de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná.

Fuentes policiales informaron que los sospechosos estaban a bordo de un automóvil Toyota IST blanco con chapa CBL 623, que fue alteado por agentes policiales que realizaban un servicio de barrera en la zona de Yaguareté Forest.

Según el informe, los intervinientes encontraron dentro del rodado 150 unidades de cartuchos de calibre 16 marca Orbea; 4.000 unidades de calibre 9 milímetros marca PMC; 550 unidades de calibre 357 marca PMC; 150 unidades de calibre 20 marca Orbea; 725 unidades de calibre 12 marca Orbea y 2.500 unidades de calibre 28 marca Río. También se incautaron de 1.250 unidades de calibre 32 marca Río; 500 unidades de calibre 36 marca Río; 10.000 unidades de calibre 22, marca Orbea y 375 unidades de calibre 12 grueso marca J. G.

El operativo fue comunicado al fiscal Néstor Narváez y el jefe de la III Zona, Crio. Gral. Luis Cantero.

