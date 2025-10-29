Investigación por incautación de 20.000 cartuchos para armas fue desestimada

Tres comerciantes fueron detenidos por efectivos policiales del departamento de San Pedro con más de 20.000 cartuchos de armas de fuego, en una zona cercana a Yaguareté Forest. El caso data del 21 de julio del 2016.

La carga estaba en el interior de un vehículo guiado por Nychert Lorenzo Almirón Ortiz, quien iba acompañado de Emigdio Ramírez Ocampos y Lizandro Junior Almirón Caballero. Las municiones pertenecían a una distribuidora de Juan León Mallorquín.

Por el caso, el 1 de agosto el representante legal de la firma había mostrado que la Dirección General de Material Bélico (Dimabel) aplicó una multa de 50 jornales mínimos por la responsabilidad de no haber gestionado el permiso de transporte de los cartuchos.

Ya en eso, el fiscal de la causa determinó devolver las municiones al abogado y también se dispuso la libertad de los ocupantes del vehículo, ya que no se constató la comisión de ningún hecho punible.

Juzgado desestimó la causa

El juzgado en lo penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray había determinado en 2021 desestimar el informe emanado por el puesto policial de Yaguareté Forest sobre la incautación de los cartuchos.

Asimismo, en la resolución judicial se reitera que el hecho denunciado “no constituye un hecho punible”.

