Temen ir obligados a mitin oficialista

La orden supuestamente habría sido dada por el diputado también cartista Tadeo Rojas, poblador de la zona. Según los funcionarios, “no interesa de qué partido sean, pero tendrán que presentarse mañana (por hoy) a las 16:00 en el Municipio, acompañados de tres personas para sumar público. De lo contrario, serán despedidos o en otro caso, serán descontados sus haberes”, señalaron. En la ocasión llamarán lista para “mejor control” de asistencia.

Posteriormente, dice la acusación, tendrán que acompañar el recorrido a la expo frutilla por parte de Hugo Javier. Según datos, se prevé el cierre de las actividades en la seccional 101 de Areguá, a las 19:00, donde el precandidato dará a conocer su “propuesta de gobierno” en compañía del diputado Tadeo Rojas, del intendente y concejales. Intentamos obtener la versión del jefe de la Comuna, pero no atendió la llamada telefónica.