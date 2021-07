Citas & Hechos

Miguel de Unamuno (1864-1936), filósofo y escritor español.

“El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando”.

Angela Davis (1944), política, activista y profesora estadounidense.

“¿Por qué aprendemos a temer el terrorismo, pero no el racismo, no el sexismo/machismo, no la homofobia?”.

Martin Luther King (1929-1968), religioso estadounidense.

“Busco el día en que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”.

Oprah Winfrey (1954), periodista y presentadora de televisión estadounidense.

“Fui criada; para creer que la excelencia es la mejor forma de disuadir al racismo y al sexismo. Y así es como manejo mi vida”.

Recopilación: mpalacios@abc.com.py