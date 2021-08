Interrogante teatro.

El Elenco Artístico Anástasi estrena esta obra clásica cuya puesta tiene la particularidad de contar con dos elencos, cada uno con más de una decena de actores y actrices, que alternarán sus presentaciones. La producción general está a cargo de José Mazó.

Apasionado por los desafíos, Koki Delvalle admite que eligieron esta obra de Halley Mora, porque la consideran un salto muy grande en la dramaturgia. “A mí me gustan las cosas complicadas, no lo voy a negar. Y creo que esta obra es un enorme desafío. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue al público, no tanto por la controversia, sino porque los temas que trata son tan actuales, como, por ejemplo, la libertad de expresión de la mujer, a pesar de haber sido escrita en los años 60”.

La intención de mostrar a la gente la riqueza de la dramaturgia paraguaya fue parte de esta elección: “Cuando leímos Interrogante, nos sorprendió, porque era, prácticamente, un guion de película. Es todo lo que un director, incluso con más experiencia que yo, sueña hacer”.

Antes de trabajar con una obra –explica– investigan el contexto del autor, social, económico y político que influyen al momento de escribir. “Entonces tratamos de separar el contexto para quedarnos con el texto. Pero no lo cambiamos. Respetamos la dramaturgia. Solo sacamos algunos momentos si la obra es muy extensa, porque, actualmente, la gente ya no acostumbra a ir a ver obras muy largas”.

Delvalle admite que esto fue muy difícil porque la obra es tan rica, que sacar un personaje o una parte, hasta parecía un despropósito. ¿Cómo lo tomará el público? “Para la parte de la sociedad un poco más liberal, va a ser una obra que va a gustar muchísimo; a la parte más tradicional, les va a costar un poco más asumir esa representación. Nuestra intención no es romper esquemas, sino mostrar la obra tal cual nos inspira”.

La obra trata de un drama en dos actos y gira en torno a Cristina, mujer dueña de una luz única e irrepetible, que vive según sus reglas e incendia todo lo que toca. Los testimonios de las diferentes personas que la conocieron ayudan a armar el rompecabezas de su vida.

El estreno será el jueves 2 y se presentará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de setiembre; y el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de setiembre. Los sábados a las 20:00 y, los domingos, a las 19:00. Por protocolo covid-19, el aforo será reducido, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad.

Interrogante es la tercera obra que presenta el Ciclo de Teatro Nacional, que en julio presentó El Impala y luego Mbyja Mombyry. Este ciclo, que va por su tercera edición, se caracteriza por poner en escena obras de dramaturgos nacionales. Está apoyado por los Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos Concursables 2021 de la Secretaría Nacional de Cultura.

