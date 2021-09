Ocultar la conexión de WhatsApp para contactos específicos

¿Servirá de algo? ¿Se imagina cómo serán los anteojos del futuro que propone una de las marcas más conocidas del mundo? Y la gran novedad es que el iPhone 13 ya es oficial. Exploremos algo del mundo de la tecnología.

Próximamente la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, brindará novedades en la política de privacidad para los usuarios. La opción de ocultar “la última conexión”, pero solamente para algunos contactos en específico, considerando que actualmente uno puede apagar o prender esta función, es decir, que la vean todos o que no la vea nadie.

En los primeros años de esta aplicación era común ver la hora en la que una persona estuvo conectada por última vez, figurando esto abajo del nombre del contacto.

Seguidamente, se dio la opción de “esconder” esto, medida que gran parte de los usuarios utilizó. Sin embargo, con futuras actualizaciones de la aplicación darían un punto medio, donde se puede volver a mostrar la última conexión del usuario, pero solo a personas que este elija u, en contrario, opte por excluir a ciertos contactos para que no puedan ver este dato.

Esta aplicación forma parte de Facebook y de ella buscan agregar una función similar a la que se ve en la red social de Mark Zuckerberg, siendo esta novedad la posibilidad de “reaccionar” a los mensajes, como en Facebook uno puede poner “me gusta” o “me encanta”, entre otras reacciones a alguna publicación, en WhatsApp se permitiría dejar una reacción mediante un “emoji” a algún mensaje, dando un contenido más social a los mensajes.

Por parte de la seguridad de los usuarios, el servicio busca pulir su sistema de evaluación de denuncias de cuentas, ya sea por motivos de incumplimiento de las normas o por spam, ya que en el momento que un usuario haga un reporte de comportamiento indebido en una conversación personal o en grupo, WhatsApp accederá a los últimos cinco mensajes del chat para una revisión, esperando una optimización en la suspensión de cuentas que infrinjan los términos y condiciones de la aplicación.

¡ATENCIÓN!

WhatsApp avisó que desde el 1 de noviembre del 2021, la aplicación ya no funcionará en los celulares con el sistema operativo Android en su versión 4.1 mientras que en los iPhone con iOS 10 ya no podrán usar el servicio.

En caso de contar con un teléfono con estos sistemas operativos, la opción para seguir usando WhatsApp sería actualizarlos a una versión más reciente del software, o en caso de no poder hacerlo, se debería hacer un cambio de celular por uno más actual.

EL DATO:

Más de 2000 millones de personas utilizan WhatsApp y se estima que más de 100.000 millones de mensajes son enviados a diario en todo el mundo.

Ray-Ban Stories: ¿Anteojos del futuro?

En un mundo donde todo se va haciendo “Smart”, desde nuestros teléfonos a nuestros electrodomésticos, no es sorpresa que las empresas sigan innovando y buscando hacer “inteligente” a más objetos que pueden estar presentes en nuestro día a día.

Ahora, mediante una cooperación entre la reconocida marca de anteojos Ray-Ban, junto con Facebook, lanzan una primera generación de anteojos inteligentes, denominados “Ray-Ban Stories”, haciendo honor a las publicaciones breves que se hacen en la red social de Mark Zuckerberg.

¿Por qué son smart? Los usuarios pueden capturar fotos o videos directamente desde los anteojos, pues este incorpora dos cámaras de 5 megapíxeles en cada extremo, con la posibilidad de compartir el contenido mediante la aplicación “Facebook View”, que está disponible para teléfonos con Android y también iOS.

Las cámaras duales no son toda la tecnología que incluyen, pues también cuentan con micrófonos y parlantes para controlar los anteojos mediante la voz y también poder atender llamadas, sin embargo, al ser parlantes, las personas a tu alrededor también estarían escuchando lo que ocurre mediante los anteojos.

También desde la empresa indican que lo capturado por los Ray-Ban Stories puede ser compartido en otras aplicaciones que forman parte del mismo grupo, como WhatsApp, Instagram o el Messenger, extendiéndose también a Twitter, TikTok , Snapchat y otras aplicaciones sociales.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que este producto forma parte del avance para el desarrollo de tecnología portátil, esperando “un futuro donde los teléfonos ya no son parte central de nuestras vidas”, enfatizó el multimillonario, mientras anunciaba que esto es parte de la “construcción de la próxima plataforma informática”.

Pese a ser un paso hacia adelante con la tecnología, los anteojos no contarán con ninguna funcionalidad de realidad aumentada, que es la capacidad de ver un mundo físico con imágenes digitales casi pegado a nuestros ojos.

Finalmente, Ray-Ban Stories está disponible en 20 variaciones e iniciando a un precio de US$ 299, presentados en estilos clásicos de Ray-Ban como Wayfarer, Wayfarer Large, Round y Meteor, acompañados de cinco colores de una gama de lentes que incluyen transparentes, de sol, transición o con graduación, para que uno pueda elegir el estilo que más le convenga.

El iPhone 13 es oficial

Lo que millones de usuarios estaban esperando por parte de la manzana tecnológica, finalmente Apple anunció este septiembre el nuevo iPhone, el número 13, que se presenta en cuatro versiones: El mini, la versión estándar, el Pro y el Pro Max, cada uno de ellos con distintos rangos de precio y diferencias en el producto final, variando desde el tamaño, componentes, cámaras y memoria.

Entre sus novedades, el iPhone 13 contará con un notch en la pantalla más pequeño y acompañado de un procesador A15 Bionic, que se espera una mejoría en cómo funcionará el celular en cuestión de aplicaciones y uso diario, mientras que la batería aumenta entre 1,5 horas en su versión mini y en el 13 estándar, 2.5 horas más en comparación a los modelos previos (iPhone 12 mini y iPhone 12).

Otro interés está en las cámaras de estos teléfonos, en las que ambos llevarán la misma con nuevos sensores y 12 megapíxeles en total, con un modo mejorado de fotografía nocturna y también la opción de tomar fotos con una lente “ultra gran angular”.

Para los interesados en la gama más alta del producto, Apple también ofrece los iPhone 13 Pro y Pro Max, que ofrecen mejorías en la pantalla con una alta frecuencia de actualización y un brillo máximo mucho más alto que sus modelos base y también para los amantes de la fotografía, estas dos opciones ofrecen mayor calidad y personalización en el apartado de captura de imágenes y video, con la posibilidad de cambio de enfoque luego de haber filmado, también acercarnos bastante a nuestro objetivo con un zoom óptico de 3x, mientras todo se lleva a la creatividad de los usuarios con el modo cinematográfico.

En cuanto al precio y disponibilidad, está a la venta desde el 24 de septiembre, empezando con un precio de US$ 699 por el modelo más pequeño de los cuatro, el iPhone 13 mini, con 128 gigabytes de almacenamiento, mientras que por 100 dólares más, a US$ 799 se puede adquirir el iPhone 13 estándar con el mismo espacio de almacenamiento.

Por parte de las versiones más avanzadas, el 13 Pro inicia a US$ 999, mientras que el 13 Pro Max, US$ 1099 con 128 gigabytes de almacenamiento, pero con la posibilidad de llegar hasta un terabyte (1024 gigabytes) de espacio por un precio más elevado que casi alcanza los US$ 1600.

