Una vida con el make-up

Caro Benítez (43) nació en Asunción y hace 17 años se inició en el mundo del maquillaje. Cuenta que ese mundo siempre fue un sueño para ella. Desde los 4 años maquillaba a sus muñecas, en esa época con marcadores.

No fue fácil incursionar en el mundo del maquillaje, cuenta, y añade que antes le tocó llevar un título de abogada a casa y luego empezar a estudiar maquillaje: “Mi primer maestro fue Óscar Mulet (maquillador argentino). Luego vinieron muchos maestros, porque yo siento que uno nunca termina de aprender”.

Tan solo unos días atrás concluyó una licenciatura en Estética en los EE.UU., en el estado en el que reside, Kansas City. Ella cuenta que hace 6 años se enamoró y se casó con un norteamericano y al llegar a Kansas empezó a trabajar para importantes marcas de maquillaje, hasta que se enamoró de Dior, marca para la que trabajó 3 años y en la que fue elegida como maquilladora regional para Dior Norteamérica; la marca la capacitó en Nueva York con el maquillador internacional Ricky Wilson.

Luego vinieron los fashion week en París, Nueva York, Miami y Kansas: “Trabajé y trabajo con fotógrafos conocidos para diversas campañas”.

En 2019 fue elegida como la mejor maquilladora del año en Midwest. “No dejé de soñar con algo que había dejado en Paraguay, que era mi estudio de maquillaje, y hoy día ya son 13 años y continúo operando desde la distancia, pero hace 2 años con la ayuda de mi socia Katy Maciel, quien está a cargo en Paraguay”.

En septiembre de 2020 abrió su primer estudio de maquillaje en EE.UU. y el segundo con su nombre.

Cuenta que formó un staff de maquilladores con quienes se encargan de novias, que es algo que también la apasiona. “En octubre tuvimos 16 novias con sus respectivas damas. A veces me toca en un mismo día maquillar a tres novias en diferentes locaciones, pero yo lo disfruto”.

De todo un poco con el maquillaje

Luego de las restricciones por la pandemia se han retomado las bodas y campañas publicitarias. “Estoy haciendo editoriales, pero amo los fashion week o los desfiles, porque siento que están llenos de adrenalina. También me gusta maquillar para videoclips, en lo que estoy incursionando ahora, después los Grammy”. Cuenta que hace bastante maquillaje para TV al trabajar con artistas o celebridades, ya que siempre los maquilla para entrevistas, comerciales, etc.

“En el pasado trabajé maquillando para películas, una de ellas con Rosy de Palma, actriz española y una de las musas de Almodóvar. Recuerdo un día cuando la estaba maquillando, me preguntó alguna frase en guaraní porque ella sabía que yo era paraguaya, y le enseñé ‘rohayhu’, y nunca voy a olvidar cuando se despidió de mí al final del rodaje, porque ella volvía a España y me dijo ‘hasta la vista bella, rohayhu’; y se me erizó la piel”, relata.

Make-up en los Latin Grammys

Hace poco se dio su participación como maquilladora para estrellas de los Latin Grammys: “Realmente fue una casualidad y una bendición, yo estaba terminando un evento en Miami, Miss Polonia en el Hotel Faena. Recibo la llamada de mi mejor amigo Basilio Silva, fotógrafo que ya estaba en Las Vegas haciendo fotos para los cantantes nominados para los Grammys. Me dice: ‘Caro, atendé el teléfono porque la maquilladora de Ricky Martin está enferma y no puede venir’, y tenía que maquillar a Beatriz Luengo y Yotuel (ex del grupo Orishas), ellos están nominados a los Latin Grammys”.

Para ella –confiesa– fue un desafío porque no conocía a su celebrity y la maquilló por primera vez para cantar en el evento de la Persona del Año y también maquilló a Yotuel, el vocalista del grupo. Ese día ganaron 2 Latin Grammys como mejor canción urbana y como canción del año. Luego la pareja la volvió a llamar para eventos y videoclips.

Inspiración y creatividad de Caro Benítez

La profesional comenta que cada artista tiene un estilo, y la libertad de crear la dan una vez que conocen el trabajo del maquillador. “Ya hoy en día con Beatriz, ella me envía el diseño del vestuario y yo me encargo de la inspiración del maquillaje”.

Tiene el sueño de acompañar a sus artistas al Paraguay, para que conozcan a su gente tan cálida, confiesa.

Hoy la tendencia dicta el uso obligatorio de protección solar y una piel hidratada, bien cuidada, radiante, glow. Ella enfatiza que antes de empezar un maquillaje primero es necesario trabajar la piel, que es el lienzo sobre el cual trabaja. Ella recomienda usar una base liviana con protección solar, rubor, labios hidratados, máscara de pestañas que nunca pasa de moda, corrector de ojeras y, un maquillaje “como que el sol besó la piel usando tonos bronces”, un rubor durazno y rosa, que se vea un maquillaje fresco, luminoso y no tan cargado.

Caro es una mujer que cree en los sueños y en la pasión de hacer lo que uno ama. “Mi consejo es trabajar duro, tener fe y siempre conservar la humildad ante todo”. Desde el 27 de diciembre se encuentra en Paraguay, donde vino por tres semanas en su estudio de maquillaje.

