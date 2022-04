La canasta mecánica

Por eso se interesaron en investigar por qué la bondad es tan escasa en el mundo moderno. Entre otras cosas, descubrieron que es muy tóxico vivir con personas que te tratan con desprecio o indiferencia u hostilidad abierta porque, literalmente, eso acorta la vida. Por el contrario, es benéfico tanto el recibir amabilidad de los demás como el brindarla, siendo ambas acciones la antítesis de una situación de estrés tóxico.

“Ser una persona fuerte incluye ser amable. No hay nada débil en la amabilidad y la compasión. No hay nada débil en cuidar a los demás. Tener integridad y tratar a los demás con respeto no te hace un tonto”, dice Barack Obama. Es fácil ser amable con quien piensa igual que nosotros, con quien dice aquello que queremos escuchar. La inmensa antipatía esparcida hoy por todas partes, tiene que ver con creencias intolerantes y con la falta de consideración del bienestar de las demás personas. Cualquiera que haya sido víctima del maltrato de trolls en las redes sociales, sabe lo insana que es esa agresividad desatada y sin sentido, instigada por el anonimato.

La doctora Kelli Harding de la Universidad de Columbia en Nueva York, dice en su libro El efecto Conejo, que la amabilidad ayuda al sistema inmunológico, mejora la presión arterial y ayuda a vivir más y mejor. El título de su libro tiene que ver con un estudio realizado, en el que un conjunto de conejos tuvo mejores resultados que los demás. Cuando investigaron por qué pasaba eso, descubrieron que los conejos que estaban mejor, estuvieron bajo el cuidado de un investigador realmente amable.

La experta en amabilidad Gabriella Van Rij, aconseja escuchar a los demás de verdad. La escucha activa permite liberar tensiones, tranquiliza y hace que la otra persona se sienta más valorada. Ante una persona que se comporta en forma grosera, dice que suavizará la situación preguntarle, en tono amable, si tuvo un día difícil. Es deshumanizante atravesar la vida sin que nadie se dé cuenta de tu malestar, de tus conflictos, de tu falta de afecto.

Vivimos momentos de gran polarización política, puntos de vistas enfrentados, mucha agresividad, por eso es necesario incentivar la bondad, la amabilidad, el buen trato. La amabilidad nace del amor, la comprensión, la empatía y la generosidad. Quien opta por la amabilidad no renuncia a formarse un juicio de lo que está bien o mal, es verdadero o cierto. Decir lo que nos parece mal es legítimo, pero se puede expresar sin herir a las personas. Quien posee esta cualidad es capaz de descubrir ese rasgo amable que todos tenemos y que sólo ven quienes nos miran con afecto. Está visto que la bondad y la amabilidad son beneficiosas porque mejoran la vida. Además, como dice Miguel de Unamuno, todo acto de bondad es una demostración de poderío.

carlafabri@abc.com.py