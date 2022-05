Desnudos por dentro

Esta versión teatral es de los argentinos Esther Feldman y Alejandro Maci. ABC Revista habló con Gonzalo Heredia, uno de los actores del elenco de esta puesta que gira en torno a tres parejas que tienen un “desafío muy peligroso”.

Heredia comparte escena con Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas, en esta obra que presenta a estas tres parejas que durante una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual. Es así como la conversación los lleva a la pregunta citada al inicio.

Y deciden ponerlo a prueba en un desafío que se volverá tan divertido como peligroso y que terminará revelando a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.

“Desnudos” tuvo así una temporada exitosa en el verano 2020 en Mar del Plata. Durante la segunda mitad de 2021 volvió a presentarse y recibió una vez más a mucha gente. Esta vez apuestan por Paraguay para contar esta historia que indaga en los vínculos.

-¿Dónde empiezan parados estos personajes?

-Son tres parejas. A los recién separados no les está yendo bien económicamente. Están separados hace poco, siendo que estuvieron juntos muchos años, y están intentando “construir” su separación. Después está la pareja que es más idealista con respecto al amor que, obviamente, sigue creyendo en el amor y en ellos como pareja, pero tienen una disputa de lo que significa el dinero para ellos. Después está la tercera pareja que son estos amigos a los que les fue bien económicamente, la pegaron con una boludez, y están como en otro estatus social y son “reenclasados” en una sociedad un poco más alta, exclusiva, por ende bastante más superficial por fuera, porque por dentro están los dos completamente solos. Ninguna de estas parejas tiene hijos y eso es muy importante para los personajes, porque para mí la paternidad o maternidad atraviesa mucho a una persona y también el paso del tiempo. Son personajes que tienen entre 35 y 40 años, entonces hay algo en donde todavía las cosas no terminaron como de amoldarse o acomodarse.

-Cuando te convocan a hacer este personaje, lo conocés y luego presentás ¿qué descubrís con él y qué sentís que aprendiste y seguís aprendiendo?

-Pasa esto que uno dice, que lee un libro pero en realidad lo estás leyendo en la relectura. Bueno, con la obra a mí particularmente me pasó exactamente lo mismo. Al principio era todo sobre que la obra se llamada “Desnudos”, éramos tres chicos que salíamos en la tele, había un juego en donde nos desnudábamos, entonces indudablemente estaba relacionado a algo un poco más comercial y eso también fue como un gran atractivo. Entonces se empezó a ver la obra como esperando algo de ella. Pero después empezó a pasar esto de que al tener una dramaturga cineasta con una pluma como la de Doris Dörrie, había algo sólido y concreto que se estaba contando. A mí particularmente me pasó esto de encontrarme en mi vida real con textos de la obra de cualquier personaje. Viviendo mi vida decía el texto de tal personaje. También en situaciones que vivimos con Brenda en casa. Cada texto también se resignificó cuando volvimos al original con la entrada de Esteban Lamothe. La obra es un reloj, está simétricamente todo claro.

-Parte de ese texto es sobre desnudar las emociones, frente al público pero por dentro.

-Creo que el arco narrativo dramático de los personajes te lleva a ese lugar. La obra está compuesta por nueve escenas: las tres primeras son para conocer a estas tres parejas, las tres segundas son las escenas grupales donde transcurre la cena y demás, y las últimas tres es donde y cómo repercute ese juego en estos tres universos separados. Los textos finales, sobre todo donde el personaje llega a ese punto, a mí particularmente me encantan porque hablan de esos lugares en donde uno capaz intentan evitar la soledad, la infelicidad, la frustración, la impotencia de darte cuenta de que no sos feliz al lado de la persona con la que estás o que pensaste que la soledad era lo mejor, y en ese momento te das cuenta de que no. En ese sentido a mí me conmueve mucho.

-Y cuando estás parado en el escenario, personalmente ¿qué cosas sentís que estás desnudando?

-Creo que costados míos personales que uso como herramientas, como los dolores, para poder llegar al lugar donde llega el personaje. En el monólogo final de mi personaje, en la escena final, en donde se desnuda, metafóricamente, y confiesa lo que le pasa a todos los días es bastante irónico. Pero hay algo de esa fragilidad en la que yo puedo reconocerme absolutamente. Creo que trato de meterme en ese lugar y de contactar con esos puntos para poder construir esa escena.

-Y a veces uno tiene miedo de reconocerse en la fragilidad o en la vulnerabilidad ¿no?

-Sí porque nos enseñaron que tenemos que ser fuertes. No llorar, no sufrir.

-Más aún los hombres, tuvieron toda la vida ese mandato social.

-Exactamente, porque los tres hombres son totalmente frágiles y creo que los personajes femeninos son mucho más fuertes y empoderados.

-Ya que mencionaste a Brenda Gandini, gran actriz y esposa tuya ¿cómo ha sido el trabajo como compañeros de elenco?

-Como dinámica de familia nos modificó porque los dos nos vamos de casa a ensayar. Pasó algo para mí muy mágico que es esto de redescubrir a tu pareja en un ámbito nuevo, de ser compañero de trabajo y unirnos y conocernos desde ese lugar. Para mí fue mágico porque también oxigenó a la pareja, la resignificó, pude conocer otro costado que quizás no hubiese conocido en otra situación o en otro momento. Me siento muy afortunado de trabajar con ella que es una gran actriz y sobre todo mucho mejor persona, muy necesaria en un grupo.

-¿Y cómo es trabajar con los demás compañeros de elenco y el director Alejandro Maci?

-Yo creo que la película (en la que se basa la obra) retrataba muy bien eso de los cuerpos. Al ser también una historia europea, porque es alemana, muestra cómo ellos tienen otra relación con su propio cuerpo, con la desnudez, con el contacto. Y apenas leí la obra de teatro noté que era un texto muy latino, muy nuestro, que puede pasar en la casa de cualquiera de nosotros. Y después el grupo de trabajo es genial. Somos un grupo de amigos que tiene la buena fortuna de tener este trabajo, de poder llevarlo adelante y que nos esté yendo bien. Poder ir a Paraguay a hacer funciones nos pone felices de la vida porque era impensado hace dos años atrás.

-Finalmente quería preguntar si hay un aporte, mensaje o algo que te parezca que esta obra pueda significar dentro de la sociedad actual.

-Sí. Primero es lo que hablábamos hace un rato con respecto a lo que nos imponen lo que tienen que ser las parejas y con esto me refiero también a las familias. Creo que a nuestra generación, de los que tenemos entre 30 a 40 años de edad, nos impusieron que tenemos que casarnos, que no tenemos que sufrir, tenemos que seguir adelante, sobre todo también a los hombres, y que la familia tiene que ser así y así, y hay como un parámetro y estructura. Yo creo que esta obra viene a romper con todo eso con un simple juego y a replantearnos realmente si somos felices con lo que construimos.

SEPA MÁS

Funciones los días jueves 5 a las 21:00, viernes 6 a las 21:00 y 23:00, sábado 7 a las 20:00 y 22:00 y domingo 8 a las 19:00. Entradas anticipadas en venta por Red UTS.

En boletería del Teatro Latino (Tte. Fariña entre Yegros e Iturbe) se podrán adquirir las entradas solamente los días de función.

*Aclaración: hace dos días se agregaron nuevas funciones y horarios, por lo que en la nota de la revista impresa están consignadas menos funciones confirmadas antes del cierre de esta edición.