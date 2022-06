Amalgama de arte en 360°

Varios años pasaron desde la última exposición individual de la artista visual Mónica González. Esta vez se trata de una puesta en valor de propuestas existentes e históricas, así como obras nuevas de la serie de los cielos “Replantear/Recomponer” y la serie “Acuífero Guaraní Fósil”. La curaduría es de Silvana Domínguez y la muestra estará hasta el 24 de junio próximo.

Cuenta la artista que pintó incansablemente durante 10 años, hasta que se enamoró del arte conceptual y ya no hubo oportunidad siquiera de exponer los últimos trazos que tenía preparados para ser mostrados. Perfectamente embaladas, estas obras sobrevivieron a la humedad y el deterioro por el paso del tiempo, fácilmente unos 30 años, a decir de la creadora.

“Yo ya hablé de lo que me importa; ya hablé de la maternidad, de la educación, del aborto, de las injusticias, de la seguridad, de la inseguridad, temas que a mí siempre me han preocupado. Y hablar nuevamente del agua es difícil porque ya lo dije con el acuífero, con el arroyo, que son obras suficientemente contundentes”, explica. Hoy la mantienen ocupada las observaciones de la vida que la rodea, a través de fotografías y anotaciones, registros, “pero en realidad sigo obsesionada con el agua, porque cuando hago un recuento de lo que me interesa están el musgo, los hongos, las cortezas, el comportamiento de lo vegetal, en fin”. Musgo: un bosque en miniatura, pequeña reserva de humedad, “una cosa diminuta en la vida, pero qué importante es”.

Esta fijación con el agua está también en sus pinturas: nubes que muestran agua en otro estado y siempre con esos colores y transparencias tan mágicos.

Revalorizar lo abandonado

Obras clasificadas, firmadas, íntegramente conservadas y fijadas, en la técnica de la tiza pastel, forman parte de lo que expone en esta oportunidad. Además de pintura en madera de gran formato, una danza de cielo que es obra actual, ya que retomó el amor por los pinceles y continuó una propuesta originalmente de los años 90 y se llamó en ese entonces “Replantear/Recomponer”.

Reemprender el camino de la pintura no fue fácil, admite, y agrega que lo más placentero de este reencuentro fue sentir el recogimiento que el arte da en esos momentos de inmersión absoluta, de diálogo solitario con la obra en proceso, un ejercicio de sutileza y suavidad para la propia vida.

Esculturas de cerámica completan la interesante propuesta de la artista, quien logra por los medios que sean necesarios expresar lo que necesita. “A veces me enamoro del material”, comenta y agrega que disfruta muchísimo ese aspecto de “laboratorio” que tiene el arte. La química le es fascinante, y a través de la técnica y experimentación disfruta y logra lo que quiere expresar.

Sobre la artista

Mónica González (Asunción, 1952). Artista visual. Cursó la Licenciatura en Lengua Inglesa. Como artista ha expuesto su obra de manera individual y colectiva y ha representado al Paraguay en exposiciones internacionales como las Bienales de São Paulo, Venecia, Mercosur, Lima, La Habana y la Trienal de Chile. Trabaja principalmente con instalaciones, objetos encontrados y reflexiona sobre los recursos naturales como el agua, la tierra y el viento; además de asuntos de la cotidianeidad y lo femenino. Se dedicó a la docencia de la cátedra del Taller de Instalación en el ISA, FADA-UNA por más de 10 años, y ha participado y dirigido proyectos artísticos, culturales y educativos. Es socia fundadora de la Asociación Gente de Arte.

Más info

Casa Mayor: acceso por Malutín 263, entre Guido Spano y Olegario Víctor Andrade, Villa Morra - Asunción.

Lunes a viernes de 8:00 a 19:00

Instagram: @casa.mayor @ monicagonzalez_arte

Facebook: Casa Mayor Galería de Arte

https://monicagonzalez.art/es/

