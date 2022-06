NHI-MU y sus 25 años de teatro aéreo

Romeo y Julieta, Hamlet, Otello, La fierecilla domada y Sueño de una noche de verano, dieron pie a Demasiado luego te quise... cuando la luz estaba apagada (2006). Las Mujeres de Shakespeare, según nosotras (Versículo 19 y medio) (2013) releía las piezas, pero desde la óptica femenina, desprendiéndose de los originales y yendo hacia nuevas narrativas.

Con Shakespeare Contraataca... pero termina re mal se retoman los personajes de las anteriores obras y se lleva la técnica del teatro negro a una nueva dimensión, más épica. La combinación de lenguajes, la utilización de lo aéreo, la música en vivo y el abordaje de la tragedia Tito Andrónico (con el humor y el sarcasmo muy presentes) trae a escena la posibilidad de renovar el asombro al que Nhi-Mu Teatro tiene acostumbrado al público.

La puesta de 60 minutos –que cuenta con el apoyo del Fondo Municipal para el Fomento de las Artes Escénicas– está dirigida por Selva Fox, quien comparte dramaturgia con Natalia Santos. La coordinación general es de Fátima Fernández Centurión, mientras que la producción es de Patricia Sánchez.

El elenco reúne a actores y actrices que han sido parte de las dos primeras partes, al tiempo que suma a quienes vienen desarrollando otros trabajos con Nhi-Mu Teatro.

La banda sonora es original y está desarrollada por un grupo de músicos que se destacan en la escena local.

La trayectoria

Nhi-Mu nace en 1997. Su trabajo es el resultado de un salto a lo desconocido y el cúmulo de las distintas experiencias artísticas. Ha persistido en el tiempo a través de su constante adaptación e innovación. Esta búsqueda es parte de la visión del grupo de expandir el horizonte de sus miembros y del público en general, a través de propuestas colaborativas y multidisciplinarias.

El compromiso artístico está íntimamente ligado al compromiso social. Nhi-Mu educa abriendo puertas a nuevas instancias escénicas y fomentando siempre la colaboración entre disciplinas para expandir la cultura a todos los sectores del país.

A lo largo de 25 años Nhi-Mu ha creado alrededor de 13 obras, 7 acciones teatrales y más de 300 performance. Trabajó con más de 500 profesionales paraguayos (actores, músicos, bailarines, performers, artistas visuales, fotógrafos, directores de cine y tv).

Por los talleres que se desarrollan desde 2008 han pasado más de 600 participantes que interactúan con el espacio y las técnicas.

Para el teatro independiente de Paraguay, Nhi-Mu es un sello de calidad e innovación. Forma parte de la Red de Espacios Culturales del Paraguay y de la Red Escucha (Espacios culturales alternativos en el Centro Histórico de Asunción). Por su labor, el grupo ha estado apoyado por el Fondo de Ayuda Internacional para Organizaciones de Cultura y Educación del Goethe-Institut.

Biografía de las directivas

Selva Fox

Es la fundadora y directora general del Grupo Nhi-Mu. El dominio del juego y su naturaleza intuitiva hacen de las propuestas realizadas por Selva una combinación de la emocionalidad de la forma y el asombro. Sus puestas ya sean aéreas, de teatro negro de objeto o una propuesta infantil, que están cargadas de un lenguaje de juego que propone un foco en la audiencia y aproxima a sus actores a experimentar con la vulnerabilidad de la creación.

Con Selva al timón de Nhi-Mu hace 25 años, el grupo no ha dejado de inspirar y crecer en su constante cultura de grupo y de inclusión tanto en las artes como en los aspectos sociales en los cuales la cultura pasa a ser –aunque a veces invisible– de una esencia invaluable. Entre sus puestas más importantes se encuentran Viaje 1, Viaje 2, Demasiado luego te quise y Las mujeres de Shakespeare (según nosotras).

Patricia Masera

En 1997, fundó el grupo de teatro aéreo Nhi-Mu. En el 2006 obtuvo el premio a la excelencia en teatro de la B’nai B’rith y ese mismo año obtuvo la beca Fulbright para realizar un masterado en administración en Artes Escénicas de la universidad North Carolina School of the Arts. Luego de graduarse en el 2009, realizó varios proyectos en Asunción, Paraguay, y en Nueva York, USA, estableciendo su residencia en Nueva York a partir del 2012. Desde ese entonces ha trabajado como asistente de dirección técnica de varios musicales en Broadway. Sus proyectos más recientes incluyen King Kong, Live on Broadway, El tour asiático del Fantasma de la Ópera, MJ, the Michael Jackson musical, y Funny Girl.

Además de los aspectos técnicos y físicos de una producción, Patricia sigue explorando el teatro y sus aspectos creativos y continuamente colabora y consulta en proyectos realizados por Nhi-Mu.

Fátima Fernández Centurión

Licenciada en Dirección Escénica, actriz, productora, directora, coach actoral en cine y docente teatral. Forma parte del Grupo Nhi-Mu desde hace 16 años. Crea su proyecto de teatro documental Ahata Aju, en donde estrena su primera obra en el 2016 en Buenos Aires. Sus últimas obras dirigidas en Asunción fueron Paraná Porã, de Maruja Bustamante; Travesía-Viaje 3, para Nhi-Mu, y se encuentra en etapa de ensayos de su obra documental Ahata Aju Capítulo Paraguay. Como coach de actores en cine en Leal y dirección de actores en Pedro Juan dos Caballeros, ambas producciones de Hei Films.

Equipo de trabajo

Dirección General

Selva Fox

Coordinación General

Fátima Fernández Centurión

Producción

Patricia Sánchez

Asistente de dirección

Flori Rodríguez

Dramaturgia

Selva Fox

Natalia Santos

Equipo de comunicación

Natalia Patricia Santos

Manu Portillo – El Ropero News

Diseño Gráfico

Guadalupe Lobo

Carlos Fernández

Actrices y actores

Jorge Báez

Fátima Fernández Centurión

Fabio Chamorro,

Natalia Santos

Roberto Cardozo

Guadalupe Lobo

Nelson Viveros

Violeta Balbuena,

Diego Mongelós

Cala del Puerto

Vanessa Vega

Silvia González

Angélica Gaona

Músicos

Rolfi Gómez

Cala del Puerto

Carlos Bendlin

Equipo escenografía y utilería

Shir Garcete

Jeru Bareiro

Silvia Agüero

Marian Paredes

Equipo técnico

Ilde Brizuela

Carlos Fernández

Orne Colmán

Clara Carpio

Equipo de producción

Mara Da Silva

Clara Carpio

Marian Paredes

