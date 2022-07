Les Luthiers: con los pies en el presente

Con el paso al costado que dio voluntariamente Carlos Núñez Cortés en 2017, de aquella conformación original quedan Carlos López Puccio y Jorge Maronna. No obstante, el espíritu de históricos como Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Ernesto Acher y Daniel Rabinovich sigue presente en el grupo, al que se sumaron con su sangre nueva Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano. Como reemplazantes están además Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

Maronna recordó a Paraguay, país al que el grupo vino por última vez en 2013, y junto a Antier contaron cómo viven esta nueva gira de presentaciones que tiene Les Luthiers, que está volviendo a encontrarse de forma masiva con la gente tras la pandemia.

“Para mí es un placer enorme volver a Asunción. Recuerdo las muy lindas funciones que hicimos allí a lo largo de muchos años, me acuerdo del público muy efusivo, muy ruidoso, cariñoso”, dijo Maronna. Mientras que, escuchándolo a él, Antier dijo que estaba “ansioso” por llegar aquí por primera vez con Les Luthiers.

Roberto ingresó en 2015 como reemplazante y en 2019 tomó el lugar de Mundstock. Eso para él fue “un gran honor”. “Ese temor que yo tenía me ayudó a corregirlo él. Me decía: tranquilo que no pasa nada, porque son textos y espectáculos muy bien construidos”.

Por su parte Jorge habló sobre los nuevos integrantes que “afectan positivamente” al grupo que con ellos “ha tomado una energía nueva”. “Las funciones son realmente muy festivas y el grupo ha aprendido a lo largo de estos años de transformación, porque fue una transformación gradual”, confesó.

“Yo, en lo particular, recibí muchos correos de gente que asistió a la obra, gente que no conozco, y que me dice que fue con cierto prurito de saber con qué se iba a encontrar, si le iba a causar la misma gracia. Después me dicen que eso les duró tres minutos, porque es ese humor puesto en otra gente y es otra cosa. Nadie está imitando a nadie, no se trata de un concurso de imitadores, es tomar esos textos, maravillosos y tratar de que entretengan y que hagan divertir”, afirmó Antier.

Radio Tertulia

La agrupación llegará con la antología “Viejos hazmerreíres” que, bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, en este espectáculo surgirán versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras. Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

El hilo conductor lo llevan dos personajes que guían un programa a través de una absurda transmisión de radio. Los “locutores” comentan sobre todo lo que sucede en el mundo sin saber mucho de casi nada.

“En Radio Tertulia cualquier coincidencia con la realidad es absolutamente intencional”, aseguró Antier, sobre el hecho de que “en muchos medios hay bastante de improvisación”. Maronna añadió que “en esta democracia de la expresión se dice cualquier cosa, da lo mismo que sea verdad o mentira”.

“Ahora apareció esta nueva de profesión de los panelistas, e imaginá que Radio Tertulia fue escrita en el año 1999, antes de las redes sociales, de los programas de cable, antes del panelismo, y hoy ya casi no hay otra cosa, son todos malos, no hay programas. O sea sí hay algunos panelistas buenos, pero hay mucha gente que se sentó ahí porque le eligieron por ser divertido”, profundizó Antier.

El humor en estos tiempos

“En nuestro caso el trabajo es lento y muy minucioso. Escribir una sola canción nos lleva muchos meses de investigación, de búsqueda, de pruebas ante el público, vuelta a escribir la misma canción, a mejorarla. Son muchas etapas hasta que la pieza llega a un estado satisfactorio para nosotros y también puede ocurrir que no llegue a ese estado nunca y que la descartemos como ha pasado en muchos casos”, explicó Jorge sobre el proceso con el cual desarrollan sus sketches.

Además, aceptó que el público se va renovando, y que ya no los acompaña solo la gente de su generación. En cuanto a “los cambios en la sensibilidad de los públicos”, Antier planteó que el humor de Les Luthiers “pasa esos filtros”. “Estamos todo el tiempo mirando: esto o aquello ya no causa gracia, esto raspa un poco o no hace falta, se puede reemplazar esto por esta otra frase y todos contentos. Por supuesto vivimos en este mundo donde todo está revisado y revisitado y somos parte de esa actualización”, declaró.

En ese sentido dijo también que todos los Les Luthiers siempre tuvieron en común la admiración hacia el grupo inglés Monty Python. “Un exintegrante de ese grupo hace poco dijo: si estamos mil personas en la platea y a uno algo le molesta, tenemos que todos ponernos en sintonía con uno. Entonces está bien lo de las minorías, pero estaría mal que las minorías determinen qué tiene que escuchar la mayoría que por algo es mayoría, como estaría mal que la minoría decida qué hace el gobierno que votó la mayoría; la democracia también es eso, es que si no te gusta y a otros sí, y vos sos miraría, pues hay que respetar también a la mayoría. Me parece que eso es algo pendular que se va a terminar ajustando”, reflexionó.

“Es un momento complicado para los humoristas”, remarcó Maronna. Recordó un comentario de los actuales autores del cómic Astérix que comentaban su inquietud porque debían cuidarse de todo y ya no pueden parodiar a “vecinos de otros países”.

“Les Luthiers nunca hizo humor con cosas que duelen”, agregó Antier, pero también aceptó que “el humor es humor”. Rememoró la entrega del Óscar este año y el momento en que el humorista Chris Rock recibió una cachetada por parte del actor Will Smith, ya que este se había burlado de su esposa Jada Pinkett Smith. Pero Antier se fijó en que Will primero se rió de la broma, pero al notar que todo el mundo estaba viendo eso, decidió castigar el mismo chiste que le dio risa. “Por ahí no hay que ser tan severos”, dijo. A lo que Maronna acotó que con Les Luthiers su misión es “entretener con la mayor calidad posible”.

La música y el humor ante todo

Esa combinación de humor con música es algo que, también, marcó definitivamente la impronta y la calidad del grupo. “Eso fue la definición desde el principio del grupo: humor, música, instrumentos raros”, subrayó Jorge.

En ese sentido recordó que desde los comienzos del grupo abordaron esta mezcla de condimentos, sin pensar ni tener intenciones de “buscar algo diferente, sino porque nos gustó”.

“Pienso en Masana que fue nuestro creador de las primeras obras, de los primeros instrumentos informales, o en Marcos, también autor de los primeros textos y espectáculos, y ellos ya empezaron a jugar con estos elementos pero no buscando hacer algo diferente, sino buscando una diversión ante todo interna. Venimos de un coro universitario y todo se trataba de hacer unas parodias simpáticas, algo gracioso para nosotros, sin pensar que más adelante esto pudiera ser un trabajo de varias décadas y muy exitoso”, confesó el histórico humorista.

Para Antier la gente “necesita el humor y la risa”, y esa es también la razón por la cual en todos estos años nunca han parado voluntariamente, sino que solo por la pandemia, por lo que toda esta gira es un reencuentro. “Ahora parece que todo está potenciado: el aplauso, los ‘vivas’, tengo vídeos que me mandó gente tomado desde la platea y en un momento de silencio que yo iba a presentar algo se escucha: ‘gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias’, calculo que por seguir con el grupo”, dijo entre risas.

“No se pierdan lo que es estar sentado ahí con más de mil personas riéndonos todos de lo mismo al mismo tiempo, es algo que les recomiendo vivir. El castellano es uno de los pocos idiomas donde ‘actuar’ no se dice ‘jugar’, en francés sí, en inglés sí, y a nosotros nos gusta mucho jugar”, cerró Antier.

Sepa más

Las entradas se venden por Red UTS

Funciones 8 de julio a las 21:00, 9 y 10 de julio a las 19:00

Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos)

Organiza: A mamá le dieron 2 años Producciones