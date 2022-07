Patines para la fiesta deportiva de Odesur

Uno de los eventos deportivos más grandes en la historia del Paraguay es, sin lugar a dudas, la edición XII de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en la que estarán representados 15 países miembros de la Odesur (Organización Deportiva Suramericana, fundada en 1976): Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La fiesta deportiva reunirá a más de 6.800 participantes, considerando a atletas, entrenadores y oficiales técnicos. Se disputarán 34 deportes y 53 modalidades diferentes clasificadas entre: acuáticos, registro y marca, arte competitivo, combate y de conjunto, a los que se les suma el ajedrez como deporte de exhibición. Los principales escenarios para los juegos son la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde recientemente se celebró el Mundial de Patinaje, y el Comité Olímpico Paraguayo (COP), mayor sede multideportiva de nuestro territorio, a los que se suman otros escenarios, como subsedes, disponibles y distribuidos en todo el territorio nacional.

Patinaje en alza

El patinaje como deporte en nuestro país está en etapa de crecimiento y para este evento son cinco los atletas que estarán portando la bandera paraguaya: Laila Ozuna (21), Sophia Veiluva (21), Erika Alarcón Anisimoff (22), Florencia Irrazábal (23) y Víctor López (26). Comparten sus expectativas y alegría por la competencia.

Para Laila Ozuna, este será un evento único en su carrera, pues la llena de “mucha emoción y orgullo, ya que se hará un evento de esa magnitud en nuestro país y espero poder representar de la mejor manera”.

La patinadora, que está compitiendo en los Juegos Bolivarianos que se realiza actualmente en Colombia, espera demostrar toda su capacidad para conseguir que una presea se quede en casa. Ozuna en Asu2022 disputará en la modalidad Libre, y habla de su preparación con relación a sus entrenamientos y las dolencias propias del deporte en cuanto lesiones sufridas: “Varía mucho, dependiendo del día y de dónde me encuentro entrenando, estos últimos tiempos me estuve cuidando bastante para no sobrecargarme demasiado, ya que suelo tener problemas de rodillas por mis lesiones pasadas, entonces suelo entrenar dos veces por día. En Paraguay, entreno con Natalia Ozuna y, en Argentina, con Walter Iglesias y Gastón Pasini”.

Sobre sus compañeros adelanta “veo que tenemos muy buenos deportistas, crecimos bastante en estos últimos años; ojalá que cada uno se pueda desempeñar de la mejor manera y mostrar lo que estuvieron entrenando en todo este tiempo; significará mucho para nuestro país”. La competencia del patinaje artístico se basa en lo individual, pero a la hora de competir como país se reúnen a través de la convocatoria de la Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) y se hacen los trabajos previos a la competencia, con relación a eso Ozuna aclaró: “La Confederación cada tanto trae técnicos de afuera y realiza cursos donde nos juntamos los atletas interesados, pero por el momento, cada uno entrena por su cuenta”.

Protagonista en Mundial

Erika Alarcón fue protagonista principal del Mundial de Patinaje que se realizó en nuestro país. “Mis sensaciones para Asu2022 empiezan de la mejor manera, ya que vengo de dos competencias en las que me enfrenté a las mejores de América; en la primera quedé en el tercer lugar debido a algunos errores y, en la segunda, finalicé primera, dos muy buenas competencias a mitad de año. Esto no está nada dicho, quedan unos cuatro meses para los Odesur, es decir, que hay tiempo para mejorar en mi competencia.

Tengo muchísimas expectativas, porque será la primera vez que me presento a una competencia de esta magnitud. Van a ser como unas miniolimpiadas y nada mejor que sea en mi país; me sentiré en casa y para algunos deportistas eso le pone un poco de peso, a mí realmente eso me da fuerzas”.

Sobre su preparación nos cuenta: “Mi día a día acá en Buenos Aires (Argentina) donde vivo es básicamente estudio y entrenamiento, me levanto a las 08:00 y estudio hasta las 11:00, luego salgo con mis compañeras de entrenamiento hasta el lugar donde practicamos desde las 12:00 hasta las 17:00.

Esas horas se dividen en la parte física y patín, eso es un día normal, pero cerca de la competencia los trabajos duran todo un día. Contamos con tres profesionales siempre, dos técnicos de patín: César Agrelo y Analía Rosas, mientras que Paula Lorenzo es la preparadora física”.

Para Erika, “Paraguay es un país con pocos deportistas, pero con un muy buen nivel. Le tengo bastante confianza a Paraguay, a mi equipo; realmente todos nos estamos preparando para todas las competencias que vienen, ya que después de Odesur está el mundial que será en Argentina, para ello nos estamos preparando a full.

Como el patín es más individual y además ninguno vive en el mismo lugar, pero sí la confederación está viendo la posibilidad de traer técnico de Italia o Portugal para hacer unos intensivos y así lograr mayor experiencia”.

Orgullo y alegría

Otra atleta que demostrará todo su talento en la pista central es Sophia Veiluva (21), quien afirma: “El orgullo y la alegría rebosan por sobre todo, son mis primeros Juegos Suramericanos y qué mejor para mí que poder hacerlo en casa.

Tener a todas las personas que quiero y amo cerca no tiene precio, tanto a nivel personal como deportivo”.

A sus compañeros los ve muy solventes: “Los veo en su mejor presentación, creo que todos vibramos hacia un mismo objetivo, y me encantaría verlos a todos en el podio”.

Sobre su preparación, Sophia nos cuenta: “Entreno desde temprano, actualmente mi día inicia a las 07:00, prácticamente toda la mañana entre entrenamientos de patín y entrenamientos físicos fuera de la pista. Luego retomo por la tarde con prácticas grupales de mi club, aproximadamente de dos horas, y termino entre las 20:30 y las 21:00″.

Aclara que aún “entrenamos cada quien por su cuenta, ya que todos vivimos en federaciones diferentes e incluso en un país diferente (caso de Erika), pero la CPP realiza de manera continua un seguimiento de todos los atletas, ya sea de artístico, carreras o skateboarding”.

Competidora nata

Florencia Irrazábal es una competidora que ya estuvo demostrando buena capacidad en el mundial que se realizó en el SND Arena, y para los Odesur mantiene gran entusiasmo: “La verdad que tengo muchas expectativas del evento, puesto que me estoy preparando de la mejor manera. Me emociona que un campeonato tan importante se realice en nuestro país, realmente va a ser un gran desafío y aún más porque estaremos de local. Mi meta es dejar en alto al patinaje paraguayo en Odesur”.

Su rutina de entrenamiento es intenso: “Mi día es un día de locos como normalmente se dice, me levanto y entreno de 07:00 a 09:00 lo que sería entrenamiento en patines, con mi entrenadora Marta Arias. Dependiendo de los días, hago doble turno de prácticas en patines y tres veces por semana preparación física enfocada al patinaje con mi preparador físico Ricardo Jacquet.

Aparte doy clases de patinaje artístico y estoy estudiando la carrera de Ciencias del Deporte. Suelo entrenar lo que es patín en la Secretaría Nacional de Deportes y la parroquia Santo Domingo, lo que sería preparación física en el gimnasio Fittest. Esta rutina se da de lunes a sábados”.

Sus compañeros le inspiran mucha confianza: “Creo que todos los participantes nos estamos preparando de la mejor manera para encarar este evento, pienso que todos están realizando un gran trabajo”. No obstante, observa que llegar a entrenar juntos y compartir técnicas es un punto ideal al que falta llegar. “Realmente ese es el punto que faltaría mejorar en nuestro deporte, mayor unidad. Como se dice, la unión hace la fuerza. Cada deportista entrena por su lado; es cierto, algunos viven en otra ciudad lo que complica un poco. Normalmente, nos encontramos los días previos al evento o en alguna competencia previa”.

El único varón

Víctor López (26) será el único representante en varones dentro del certamen, lo cual representa para él un gran desafío y muchas sensaciones: “Siento una gran responsabilidad de ser el único varón en el evento y, a la vez, estoy supercontento porque se realiza acá en Asunción, Paraguay. Y espero que todos vayan y nos apoyen”.

En el equipo paraguayo en Odesur encuentra buena percepción: “Les veo dentro de todo bien, a pesar que la competencia va estar bastante dura, pero todo es posible. Competencia es competencia, así que veremos ese día, siempre tenemos la fuerza que nos caracteriza para enfrentarnos a todos”.

Los entrenamientos son solitarios, reconoce. “Pasa que es un deporte individual, de mi parte me gusta entrenar solo. Máximo con mi compañera, no me gusta tanto compartir pistas con otras patinadoras, soy bastante especial con eso”, cuenta entre risas. Sobre sus prácticas físicas y técnicas Víctor López cuenta que comenzó a patinar a los 10 años. “Desde allí empecé a entrenar tanto por querer ser el mejor de Paraguay. Y creo que así fue, y así es. De momento no hay nadie, absolutamente nadie, con mi mismo nivel (hablo de mi modalidad, Senior Masculino).

Tuve bastantes logros, una de ellas, las más importantes que fueron en los juegos Bolivarianos 2017 y Los Juegos Odesur Cochabamba 2018, y voy por la segunda corona en Asu2022 y veremos más adelante para los Juegos Panamericanos 2023″.

Más info: www.asu2022.org.py www.cpp.com.py /conf.paraguayadepatinaje

Deportes en Asu2022:

Acuáticos aguas abiertas, clavados, natación, natación artístico y acuáticos polo, atletismo, bádminton, baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje de velocidad, ciclismo BMX Freestyle, BMX Racing, MTB, pista y ciclismo ruta, ecuestre, esgrima, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, fútbol playa y fútbol sala, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje artístico y carreras, remo, rugby, skateboarding, squash, taekwondo, tenis y tenis de mesa, tiro de arco y deportivo, triatlón, vela, vóley de pista y de playa.