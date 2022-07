Rostros femeninos del básquet

Por David Rolón @rolondavidfran. Fotos: ABC Color/ Diego Peralbo. El básquet femenino nacional siempre fue noticia, pues ha alcanzado varios trofeos para el país, lo que le otorga una buena posición tanto en Sudamérica como en el mundo. Esta camada liderada por la internacional Paola Ferrari (36) no será la excepción. Para Pao, quien se aboca en sus vacaciones a orientar e inculcar a los chicos el deporte de sus amores mediante su campus PF5, comenta que están muy fuertes para obtener más gloria a nivel nacional, y que el grupo que se formó dará muchas sorpresas.

Su gran interés es el de formar a los chicos de todo el país y dejar de lado su tiempo libre en vacaciones para dedicarse a su campus, donde brinda toda la capacitación a los pequeños en el básquet acompañada de excelentes profesionales: “El legado que voy a dejar es que siempre estaré apoyando el básquet paraguayo”.

Lea más: Campus PF5 de básquet con Shay Murphy

Sobre la selección y su preparación para el sudamericano, comenta: “Estoy saliendo de una lesión en el pie, pero estaré en forma para lo que será el sudamericano, en el que estoy segura de que volveremos a hacer historia, como lo venimos haciendo, lo que implica clasificar al top 4 del AmeriCup –que es el premundial– y también para los Odesur, que falta poco; tenemos unos meses de mucho trabajo, ya que hace tres años que no nos veíamos en la selección y con mucha novedad de jóvenes que se deben adaptar con nosotras, las mayores, pero será algo muy lindo”.

En lo que es la realidad del país en materia deportiva, y en específico al torneo de mujeres en mayores, comentó: “Pienso que después de la pandemia tuvimos un bajón muy grande a nivel país, y al básquet en particular le afectó mucho. Yo creo que al no tener liga, esto depende mucho de los clubes, y estos deben volver a tener ilusiones para trabajar y tener equipos de primera; esa será la clave para tener una liga. En este punto, la Confederación Paraguaya de Básquet ayuda y tiene toda la predisposición, pero los clubes son los que deben apoyar y armarse y confiar en las jugadoras para que retorne el básquet femenil”.

Con relación al básquet femenino a nivel de selecciones, asegura: “Los últimos cinco años crecimos muchísimo, clasificamos a todos los torneos grandes, algo que antes no podíamos hacer, aunque sí en 2017, 2019 y en el Odesur anterior nos quedamos con la medalla de bronce. Yo creo que dimos un paso a nuestro favor con una camada que está trabajando hace tiempo y estamos listas para seguir dando sorpresas”.

Conquista histórica

Otra de las grandes referentes es Jazmín Mercado, quien hace poco marcó presencia con el campeonato que consiguió con el Club Félix Pérez Cardozo, en el sudamericano de clubes que se realizó en Uruguay en junio pasado.

En el sudamericano se enfrentaron al equipo de su compañera Paola Ferrari, quien jugó para el elenco uruguayo Defensor Sporting, y lograron conseguir el campeonato. “Fue una experiencia maravillosa. La verdad, fue algo increíble y algo histórico para el básquet paraguayo y para el Club Félix Pérez Cardozo. Salir campeonas invictas es algo que será inolvidable y quedará para siempre en la historia del básquet paraguayo”, comenta con entusiasmo.

Lea más: Contundencia hasta el título

Al referirse a la selección paraguaya y cómo estarán para Asu2022 afirma: “Para los Odesur ya nos estamos preparando, comenzó la regresiva; hicimos ya los ajustes físicos y entramos en lo táctico además de toda la ilusión de poder dejar una medalla en casa”.

La realidad de nuestro básquet nacional no es la mejor debido a que no contamos con una liga femenina de básquet. Pese a varios esfuerzos, no se pudo lograr establecer un circuito en el año donde las chicas puedan competir. “La verdad es que nos cuesta mucho, en el ritmo de juego, especialmente a las compañeras que no pudieron competir. Nosotras por lo menos jugamos la Liga Sudamericana de Clubes, pero bueno… no es la primera vez que vamos sin tanto ritmo de juego e igual tratamos de hacer lo mejor posible para la selección, y esta vez no será diferente”, detalla al destacar que es admiradora de la Euroliga, “ya que es más real a nuestro básquet”, y también de la NBA.

Considera que el país debe conseguir más respaldo para lo que están haciendo y así lograr más cosas a largo plazo. No obstante, se muestra confiada en la nueva generación: “La verdad es que esta vez tenemos un plantel bastante joven, ya se están incorporando las nuevas generaciones a lo que será la selección de mayores y hay mucha ilusión de que ellas aprendan y ya dejarles el mando. Pedimos a toda la gente que apoye el básquet femenino para que pueda crecer y así tener nuestra propia liga, para que podamos competir de la mejor manera a nivel internacional”.

Ganas, ilusión y expectativas

Otra destacada de la selección absoluta es Carolina Cáraves, quien destaca el esfuerzo que hacen para poder competir: “Empezamos a trabajar luego de varios años a nivel selección por el tema de la pandemia, aun así estamos con muchas ganas, ilusión y expectativas, tratando de ponernos a punto primero en lo físico y luego –que será lo estrictamente del juego– con las tácticas del básquet. Estamos trabajando a full, queremos llegar de la mejor manera a los Odesur y este sudamericano que tenemos en agosto nos va a servir para ir encaminando nuestro juego para esas competencias”.

Con relación al infortunio de no tener una liga o competencia local comenta: “La verdad, para nosotras, especialmente las que somos mayores, es una realidad muy triste no contar con una liga; incluso así Félix Pérez consiguió un título sudamericano sin tener un torneo actualmente acá. El año pasado se jugó uno de dos meses con cuatro equipos, lo que refleja algo lamentable, se podría decir, y ahora estamos prácticamente a mitad de año sin torneo, sin equipos que quieran jugar. Eso nos pone tristes, especialmente a las que somos mayores en esta camada, ya que prácticamente estamos en nuestra última etapa de básquet”. Pero la Ala-pivot no pierde la esperanza de conseguir mejores cosas a futuro: “Esperamos que podamos hacer bien las cosas a nivel de selección y de esa forma meter presión para que podamos al menos tener un torneo este año”.

Sobre sus actividades fuera de la selección, señala que no sigue mucho el básquet internacional y que se dedica íntegramente a la enseñanza del deporte en dos instituciones:

“Ahora mismo me dedico a enseñar, soy profesora de básquet, me centro más a eso, no soy de seguir mucho las ligas. A veces sí, cuando veo a Paola Ferrari, que está jugando en Europa, también seguí la campaña de las chicas de Félix Pérez, y cuando nos ponemos en modo selección, comienzo a mirar a las que serán nuestras rivales”.

De sus clases comparte: “Soy docente en el Colegio Americano (ASA), cuando es colegio, y también en el Deportivo Jakare, que es un club que compite en el torneo Minibásquet. Además, estoy en una escuela de nombre Mini Craks, que se sitúa en el complejo de la sede de la Caja de Jubilados Bancarios, ahí sí recibo a los chicos de 6 a 16 años que quieran aprender sobre este bello deporte”.

Staff del cuerpo técnico:

Entrenador principal: Juan Pablo Feliú.

Asistente técnico: Daniel Cano.

Preparador físico: Enrique Guerrero.

Fisioterapeuta: Gustavo Pistilli.

Ayudante de fisio: Elizabeth Aguilera.

Delegada: Carolina Agüero.

Capitana: Paola Ferrari.