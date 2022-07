Atletismo, en el punto de salida

Camila Pirelli, Derlys Ayala, Xenia Heibert, Larson Díaz, César Almirón, Fátima Romero, Fredy Maidana, Nilo Duré y Ana Paula Argüello son los atletas que estarán representando a nuestro país en sus distintas modalidades en los Juegos Odesur del próximo mes de octubre.

Si hablamos de las referencias del atletismo, la primera que nos aparece es Camila Pirelli, gran representante y exponente nacional en el deporte, en distintas competencias, tanto nacionales como internacionales, es por eso que será un gran aporte para Paraguay en Asu2022.

Camila comenta que el atletismo no fue su primera opción, comenzó con la natación, disciplina en la que no le fue mal en el sudamericano, pero no bastaba para sentirse conforme consigo misma, a lo que acotó: “Fue una desilusión para mí”.

Pasó un tiempo y su madre le insistía en que ingresara al mundo del atletismo, pero a la Pantera –como la llaman a Cami– no le gustaba el trote como preparación. A pesar de esto, y debido a la insistencia maternal, probó a los 14 años, en Ayolas, un torneo nacional y clasificó. Este evento la ayudó a decidirse a venir a Asunción y competir en heptatlón, que también ganó, pero no la convenció del todo para formar parte de la disciplina. En el 2005 comenzó a entrenar y darle todo el tiempo requerido, lo que le permitió obtener su primer oro en sub-18, en Caracas, Venezuela... El resto es historia.

Pirelli dedica mucho tiempo a su preparación, en doble turno casi todos los días. Trabaja delicadamente con su alimentación y explica que ya es un estilo, a veces tiene periodos de fisioterapia.

Camila, que viene de lograr una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, ya se alista para la próxima competencia y está perfeccionando lo que es el salto largo, en busca de ser imbatible en las siete disciplinas que disputa y que trabaja en conjunto con varios entrenadores en salto, carrera y lanzamientos.

“Que sigan luchando, hay que dejar todo en la pista, no importa si se deja medalla o no, acá lo que será significante es que la gente vea que los deportistas nos sacrificamos por nuestra bandera” es el mensaje para los competidores paraguayos.

Fuerza y perseverancia

En maratón tenemos dos grandiosos exponentes en masculino y femenino, Derlys Ayala y Fátima Romero, que correrán los 42 kilómetros que demanda la sacrificada prueba pedestre más grande que albergará Odesur.

Fátima, que hace 17 años está en el atletismo, cuenta que entrena pensando primeramente para la mediamaratón que se realizará el 21 de agosto en Buenos Aires y asegura que su preparación es mucho más sacrificada que las demás disciplinas. “Preparar una carrera cuesta mucho, pero con fuerza y garra se puede para salir adelante. La alimentación del deportista es lo más importante para cualquier éxito, uno siempre debe ser estricto y cuidadoso con la comida”, recomienda.

Considera que Odesur “es muy importante y demasiado emocionante. Cada día son más fuertes las sensaciones, porque, para nosotros, correr en casa es un privilegio; la verdad es algo inexplicable”.

Derlys sigue concentrado en su preparación en Colombia, donde ve con buenos ojos que la competencia se haga en nuestro país y está seguro de que dejará todo en el asfalto para subir al podio con una medalla.

Lo que más le apasiona de este deporte al campeón sudamericano de maratón, quien clasificó a Tokio en el 2019, es “la entrega que uno debe tener como maratonista, y sobre todo la disciplina que crea en mi vida”. Recuerda que fue su tío Gustavo Amarilla quien le invitó por primera vez a una corrida, y luego ya no paró. Lleva más de 20 años corriendo.

La práctica es rutinaria. “Desde el lunes hasta el domingo tengo entrenamiento, mis descansos son hacer 40 minutos un trote suave, y la alimentación es un factor muy importante, aunque, como maratonista, tengo más libertad en las comidas”.

Cualquier lesión se supera con descanso y fisioterapia al 100%. “También tengo una clínica que me ayuda, que es Mylife y sobre todo la gente del comité olímpico pues el acompañamiento es la parte difícil del deporte de alto rendimiento”.

Odesur Asu2022 significa para Derlys Benítez una de las carreras más importantes de su vida deportiva, por el nivel de atletas “y porque voy a estar en casa. También es una gran responsabilidad permanecer con la familia, amigos, toda la gente que siempre nos apoya durante la competencia. Por eso, significa realmente mucha responsabilidad sacar un buen resultado”.

Y cuando no corre, ¿qué hobby tiene Derlys? Aunque muchos no lo creerán “jugar al piki vóley”, responde entre risas.

La velocidad en la pista

De entre todas las disciplinas del atletismo, la prueba más excitante es la de velocidad de los 100 y 200 metros planos, en la que estarán César Almirón, Fredy Maidana, Nilo Duré y Alexis Wolk. Además de esas competencias individuales, también estará el equipo de relevos 4x100, y en femenino Xenia Hiebert será la única dama hasta ahora confirmada.

El atleta de Tebicuary Almirón, quien lidera el equipo de los relevos, confiesa que se siente muy confiado y gustoso de compartir pista con sus compañeros, el entendimiento entre los cuatro es cada vez mejor. “La verdad, estoy alegre de contar con estos atletas a mi lado, será algo de que hablar cuando compitamos en los Odesur, donde estoy seguro de que mejoraremos nuestra marca, conseguiremos una medalla y haremos vibrar a todos los paraguayos”.

Heibert, la mujer chaqueña más rápida, lleva la velocidad en su ADN. “Lo que más me apasiona de mi modalidad es que es corta y muy intensa. Es muy emocionante correr, porque la adrenalina está al 100%. Son unos segunditos de acción, nada más, fascinante”.

“Desde pequeña ya se destacaba en ejercicios de velocidad y en deportes en general. No tenía la opción de practicar atletismo en aquel entonces, y me dediqué al vóley. Competía a veces para mi colegio, y llegué a ganar una carrera en Asunción sin entrenar. Cuando me mudé a Asunción en 2017, empecé a entrenar y me encantaba. Dejé de jugar el vóley y me dediqué a este hermoso deporte”.

Para Xenia, “¡competir en Asu2022 es una honra grande! Defender a mi país en casa será una experiencia única”.

Un as en jabalina

En lanzamiento de jabalina está representado de excelente manera para nuestro país con Larson Díaz, que al igual que sus compañeros entrena día a día en Misiones. Confiesa que “la jabalina me da esa pasión porque es un deporte muy competitivo en el que puedo demostrar todo mi potencial en fuerza, coraje y disciplina”.

Sobre su formación y una pequeña discapacidad en una de las piernas, explica: “Empecé a una edad no muy temprana, ya que era un deporte no muy común en esa época, ya en edad juvenil. Además, era el deporte ideal para mí, ya que tengo una pequeña diferencia de la pierna izquierda con respecto a la derecha que me hacía difícil practicar otro deporte, al fin y al acabo me enamoré del atletismo”.

Díaz tuvo su mejor momento en Japón: “Obtuve la oportunidad de viajar y conocer el continente asiático. Japón fue uno de mis viajes con experiencia única. Tan solo observar cómo es la diferencia en cultura, infraestructura y cuidado ambiental me dejó impresionado”.

El también ganador de una medalla en los Juegos Bolivarianos de Colombia siente que Odesur “será una muy buena oportunidad para mejorar y lograr un sueño que es ser medallista en un certamen tan grande que es el Odesur 2022″.

Disciplina y dedicación

Para la saltarina Ana Paula, quien lleva dos modalidades en salto largo y triple, trabaja fuerte todos los días con cuidadosa disciplina para llegar al éxito en las competencias, con relación a su disciplina comentó: “que es individual y dependo de mí misma”

El deporte les llaga a todos de distintas formas, en el caso de Argüello fueron sus padres los que le impulsaron a seguir los deportes. En cuanto a su preparación fue muy agradecida por el equipo que trabaja con ella: “agradezco al Comité Olímpico Paraguayo por darnos todo lo que un atleta necesita para llegar muy lejos”.

Si sucede algo negativo en su carrera deportiva recurre siempre a la familia: “Soy de hablar con mis padres y también con mi psicóloga para mantenerme fuerte siempre, pese a las adversidades que pueda ocurrir”. Ana pasa su tiempo libre con sus amigos jugando al vóley porque considera ese deporte como su primer amor.

Finalmente para lo que se viene en su carrera los juegos Odesur dijo: “significa algo único e inolvidable”.