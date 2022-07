Elvis o el renacer del El rey del rock

“Es acerca del espectáculo y el negocio, acerca del management y el control, y la explotación. También acerca de la creatividad, el alma y la verdad”, adelanta el director de filmes consagrados como Moulin Rouge y Romeo y Julieta.

Con Elvis, que fue recibida con más de 10 minutos de aplausos en el Festival de Cannes y la aprobación de la familia del Rey del Rock, Luhrmann apunta no solamente a explorar la historia de este emblemático artista, sino reflejar en la gran pantalla lo que pasaba en los Estados Unidos en las décadas del 50, 60 y 70.

“Es una manera de tomar una gran vida, una música maravillosa, para explorar ideas mayores”, añade en una conferencia de prensa virtual dirigida para medios de Asia y Sudamérica.

Luego de un arduo proceso de selección, del que también participó el cantante británico Harry Styles, el actor estadounidense Austin Butler fue elegido para encarnar a Elvis.

“Tuve dos años en los que no hice nada más que obsesionarme”, detalla con respecto a su proceso de preparación para el papel, que finalmente se vio extendido debido a la pandemia. Para su interpretación trabajó con instructores de movimiento, de diálogo, de canto y de karate.

“Tratamos de ser lo más meticuloso posible, pero al final del día todo se trataba de encontrar su humanidad. Lo que más me interesaba era ver más allá del ícono, del personaje o del disfraz de Halloween de Elvis, y descubrir quién era él en una habitación vacía al final del día, cómo se levantaba por las mañanas, cómo era su vida interior”, expresa Butler.

En cierta manera, Elvis “era un hombre espiritual y muy sensible, y es divertido ver cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo”. El actor también sostiene que, en el proceso de hacer la película, cambió mucho su relación con el miedo debido a la gran presión que sintió en todo este tiempo.

“Era tal la responsabilidad y el miedo de que iba a fallarle a él, a su legado, a su familia o a sus fans de todo el mundo que lo aman tanto. Era mucha la responsabilidad que sentía cada día”, menciona el actor, que previamente participó en las series de televisión Zoey 101 y The Carrie Diaries.

No obstante, para Butler fue una gran lección el hecho de saber que Elvis “a pesar del miedo que sentía, logró hacer cosas extraordinarias”.

Con la verdadera Priscilla

Olivia DeJonge interpreta a Priscilla Presley, la esposa de Elvis. La actriz recuerda su primer encuentro con la verdadera Priscilla, señalando que fue en un evento en el Museo Metropolitano de Nueva York, el MET.

“Se siente algo muy especial al mirar a los ojos de la mujer a la que has interpretado. Y que haya sido tan receptiva, abierta y generosa ha sido una gran bendición”, confiesa.

Su parte favorita de interpretarla –precisa– fue poder introducirse en “su suavidad y femineidad”.

Tom Hanks se transformó en el coronel Tom Parker, un personaje controvertido pero absolutamente indispensable en la historia de Elvis. A la hora de trabajar en su interpretación, Hanks recurrió a la misma Priscilla Presley para tener una referencia acerca de Parker.

Luhrmann destaca que, a lo largo de toda la película se da ese enfrentamiento con este personaje al que algunos ven como el villano.

“Esta historia no está en la película, pero cuando Elvis muere y el coronel escucha la noticia, lo primero que hace es levantar el teléfono y decir: impriman más álbumes. Uno piensa, ¡qué corazón más frío! El coronel dice ‘pero querían los discos, yo estaba haciendo lo que ustedes querían. Tan pronto como una estrella muere, queremos ir y escuchar su música. Yo lo estaba manteniendo vivo para ustedes’”, relata el cineasta.

La influencia negra

Otro aspecto que se aborda en Elvis es la influencia que tuvo la música negra en la carrera del Rey del Rock. La cantante Yola interpreta a Sister Rosetta Tharpe, el modelo Alton Mason a Little Richard y Kelvin Harrison Jr. a BB King.

Yola revela que, al momento de trabajar con su personaje, se dio cuenta que Sister Rosetta representaba para Elvis “ese lugar seguro”. “Sister Rosetta inventó el rock and roll, pero también descubrió a la gente. Ese sentido de ser la mayor fue el sentido de mi búsqueda, el sentido de hogar que tenía que crear para la gente, hacia dónde tenían que ir para reconectar con el espíritu del rock and roll”, afirma.

Por su parte, Mason señala que para encarnar a Little Richard decidió volver a su casa en Luisiana y “tomar familiaridad con ese espíritu, con el góspel, con el soul”.

“Crecí en un entorno muy cristiano, soy descendiente de Mahalia Jackson, que fue una de las precursoras del góspel. Cuando ves la película y al Elvis joven yendo a la iglesia y recibiendo al Espíritu Santo, este es el sentimiento, la cultura. Cuando lo vez haciendo el meneo y la gente se vuelve loca diciendo ¿de dónde viene esto? Viene de ese espíritu. Así que tuve que traer ese espíritu de Luisiana y realmente sentirme libre”, añade.

A la hora de encarnar a BB King, Harrison apostó también a establecer una buena relación con Butler, pues su personaje era una suerte de hermano para Elvis. “Hablamos de arte, de los detalles, de nuestras inseguridades y miedos, de cómo nos sentíamos interpretando estos roles”, comenta.

El actor, que participó anteriormente en El juicio de los 7 de Chicago, dice además que su preparación consistió en “entender el tiempo y las políticas de BB, su sistema de valores y su desarrollo como artista, cómo desarrolla su negocio y cómo puede aconsejar a Elvis para ser el artista que desea”.

Música y espíritu

Replicar la voz del Rey del Rock no solamente fue un desafío para Butler, cuya voz original es utilizada en gran parte de las escenas anteriores a 1960. Pero, para las escenas musicales posteriores y principalmente las de los últimos años de vida de Elvis, Luhrmann recurrió a las grabaciones originales de Presley.

No obstante, Butler recuerda que para ensayar la escena de un show de Las Vegas, el director lo retó a interpretar la canción con la banda en vivo y no con la pista como estaba previsto, y les pidió a los músicos que toquen mal la canción. “Todo el tiempo sentí que había algo incómodo. Estaba en una versión de ataque de pánico. Cuando terminé decía, no sé cómo voy a hacer esto. Después ya venían maquillaje y peinado, les dije ‘denme diez minutos que necesito estar conmigo’. Me fui y me conecté conmigo. No se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de interpretar según lo que estaba escuchando con mi cabeza. Y esa presencia hizo que el momento se sintiera tan real para mí, y cuando estaba con los músicos y lo consiguieron, realmente lo sentí”, refiere Butler.

El actor agrega que para él este fue uno de los mejores días en el set de rodaje y describió a Luhrmann como “lo más parecido a un músico de jazz” que alguna vez vio en un director de cine.

“Para tocar jazz tenés que conocer bien la teoría musical, conocer tu instrumento como ningún otro, y cuando subís al escenario se trata de estar presente y de reaccionar a los estímulos que tenés enfrente. Eso es exactamente lo que pasa cuando se trabaja con Baz. Su atención a los detalles, se adentra en el mundo, en la preparación, en la investigación. Fue algo muy inspirador para mí”, reconoce.

Los demás actores también destacaron la flexibilidad que se requiere al trabajar con Baz Luhrmann y la posibilidad que les brinda de poder experimentar con sus personajes.

“Te sentís desnudo cuando exploras cosas nuevas, pero Baz crea una atmósfera en la que sentís que podés fallar e incluso si es un desastre, nadie te juzga. Si alguien falla, no pasa nada, acá somos todos amigos y nos estamos divirtiendo”, destaca DeJonge.

Por su parte, Yola afirma que la principal lección que le dejó trabajar con Luhrmann fue la de aportar algo propio al personaje para dotarlo de verdad. “Todos hablan de cómo pueden empatizar con sus personajes y sus razones, pero tenés que poner algo propio para ser auténtico y para mí esa fue una gran curva de aprendizaje”, menciona.

Además de las canciones de Elvis Presley, en la película se podrán escuchar temas de Doja Cat, Kacey Musgraves, Jazmine Sullivan, Jack White y Maneskin.

El dato

El presupuesto de la película es de 85 millones de dólares.