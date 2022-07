La lucha, diversión y medio de vida

Nuestros luchadores Pablo Vera, Verónica Grenno, João Maldonado, Sebastián Sosa y Lisandro Cabrera se están preparando a full para la fiesta deportiva más grande del país.

Para el capitán de la selección nacional, Pablo Vera (23), la lucha es más que diversión, es un medio de vida: “Empecé en 2015, cuando mi entrenador de jiu jitsu, el profesor Hugo Elblaus, me incentivó a probar el deporte. Entonces yo solo quería hacer una disciplina de forma diferente (anteriormente practiqué fútbol); practicar lucha como un hobby. Pero pasado el tiempo, me fue gustando y hoy ya se convirtió en mi carrera, mi medio de vida, porque me apasiona la intensidad en los combates, la confrontación y todo lo que conlleva la preparación para ser un luchador”.

La preparación de un deportista de alto rendimiento debe dejar de lado muchas cosas y tener en cuenta todos los cuidados. “Mi día comienza temprano por las mañanas, preparando mis cosas, equipamientos del día (ya que lo paso fuera de casa), y en cuanto a mi alimentación, sigo las recomendaciones según el plan nutricional de la profesional del Comité Olímpico, desde el desayuno hasta la cena. Eso también forma parte de mi entrenamiento con la preparación física”.

Si cae en lesiones o está sin ritmo de competencia, Pablo recurre a la mente. “Cada vez que tengo una lesión, me enfoco en poder recuperarme lo más rápido posible siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los profesionales médicos y fisioterapeutas. De hecho, sufrí una lesión en 2017 que me dejó fuera por tres años, era bastante fuerte, ya que significó parar y dejar de entrenar. Cuando el deporte ya forma parte de tu día se vuelve difícil, pero gracias al apoyo de mi equipo profesional y compañeros pude volver y, a partir de 2020, volví a formar parte de la selección nacional gracias a la invitación de mi antigua compañera, pero esta vez como mi coach, Stephanie Bragayrac, quien me animó a seguir. Bueno… Y desde ahí, volví a entrenar y competir representando al país”.

Para este deportista, la lucha ha dado muchas satisfacciones: “Mi mejor recuerdo siempre son las personas a las que conocí, las veces que entrené o me topé con mis ídolos del deporte, tanto nacionales como internacionales, y mi mayor logro siempre va a ser representar al país de la mejor forma en las competencias internacionales, poder llevar la bandera a todas partes”.

Competir en los juegos suramericanos de Odesur le llena de emoción porque significa “ser parte de la historia del país, ya que es un evento histórico, significa mucho para mí y es una motivación del día a día en mis entrenamientos, por lo que mis compañeros y yo, bajo la supervisión de nuestro entrenador, el profesor Kerwuin Pulgar, nos estamos preparando de la mejor manera para representar de forma única al Paraguay y ofrecer un buen evento para nuestros amigos atletas de los países vecinos”.

Mujer en la lucha

Si hablamos de la modalidad femenina, la referente principal en deportes de contacto es Verónica Grenno (37), quien lleva ya bastante tiempo en el rubro de las artes marciales compitiendo y enseñando. “Lo que más me apasiona de mi deporte es sencillamente todo, me encanta desafiarme y competir; el proceso de la preparación física, la condición atlética que vas adquiriendo en los entrenamientos. El deporte de contacto es algo que desde chiquita siempre me gustó, y los amigos que conseguís en tu equipo y en cada viaje que realices no tienen precio”, afirma.

Para Vero, ser atleta de alto rendimiento y profesora de educación física implica mucha demanda en su rutina, que termina siendo un ajetreo constante. “Mi día a día es de aquí para allá porque, además de trabajar con la selección, también tengo que enseñar. Con el equipo se entrena todos los días, pero yo, por el trabajo como instructora en jiu jitsu, practico cuatro veces a la semana en el comité de 9:30 a 11:30, y de tarde, después de enseñar, hago la parte física. Además, tengo muy en cuenta la alimentación, ya que siempre tratamos de seguir una dieta que nos pasa la nutri del COP y mucha agua. La hidratación es fundamental en esta disciplina”.

Grenno también atribuye a Stephanie Bragayrac su incursión en la lucha olímpica. “Yo hacía ya otros deportes de contacto como el jiu jitsu, boxeo y muay thai, y en ese ámbito, la prof. Stephi nos invitó a practicar lucha. Desde ahí nos quedamos en esa modalidad también. Ella fue la que nos introdujo a este hermoso deporte”.

Vero, al igual que sus compañeros, está constantemente expuesta a golpes, ya que también compite en boxeo, jiu jitsu y artes marciales mixtas (MMA): “Si sufrimos alguna lesión, siempre tratamos de fortalecer esa zona afectada, pero si no es muy grave, entrenamos igual hasta donde se pueda con la dolencia, siempre supervisados por un profesional”.

Los mejores momentos de su carrera se dan “cuando salgo a competir y conocer otras culturas y países. Tuve oportunidad de visitar China para pelear MMA y ahora, hace poco, viajamos con el equipo a Acapulco, México, por la lucha olímpica, en el Panamericano, una bella experiencia”.

Para ella “competir en los Juegos Asu2022 es un orgullo, pues representar a tu país no tiene precio, y más si somos locales, lo es todo”.

Joven promesa

El joven João Maldonado (19) es una promesa en la lucha paraguaya a nivel nacional e internacional: “Lo que más me apasiona es representar a mi país, mi querido Paraguay, y lo puedo hacer mediante el deporte, es algo único e inigualable. Comencé por tener algo que hacer en mis ratos libres, y con el tiempo me fui dando cuenta de que tenía potencial. Me impulsaron mis padres y alentaron a seguir, porque se sentían orgullosos al verme ganar medallas nacionales. Hasta son mi nafta de motor para seguir adelante”.

João comenta lo estricta que es su nutrición por la modalidad y la categoría: “Debido a mi peso de competencia, la dieta es fundamental y la acompaño con proteínas y otros suplementos para llegar óptimo a las competencias”.

El tiempo libre lo dedica a la familia o amigos. Antes no sabía absolutamente nada de lucha, pero cuando comenzó a entrenar y aprender, se vino lo mejor: “Me volví campeón nacional juvenil, desde ahí ya no paré”. La preparación para Odesur es bastante exigente dado que sus compañeros anhelan llevar el país en alto. “Significa un orgullo enorme representar a mi país, una oportunidad única. Daré todo de mí para que el team Paraguay y mi familia se sientan orgullosos de mi trabajo”.

Mejor versión de deportista

A Sebastián Sosa (23) siempre le gustó lo relacionado con los deportes, el ritmo, el entrenamiento y las competencias. “Empecé a entrenar desde joven varios deportes, y mi gusto por disciplinas fuertes me llevó a la lucha olímpica, donde encontré mi mejor versión como deportista. El esfuerzo que conlleva es simplemente lo que más me gusta y atrae”.

La preparación implica –como a todos los demás– despertarse temprano, ir al entrenamiento, un descanso luego del almuerzo y luego viene el segundo entrenamiento del día. Todas las comidas se realizan bajo estricto control de la nutri del comité, que está al tanto de todo.

En sus momentos libres le gusta andar en bicicleta. “Es una de mis pasiones, al igual que el arte de dibujar y también escuchar música, lo cual hace que me relaje y disfrute de los momentos de la vida”.

Asu2022 representará para él “la oportunidad de mostrar que podemos competir con otros países al mismo nivel, y demostrarlo en nuestra propia casa es una experiencia única y sensacional. Ganar competencias y buen desempeño siempre son los mejores recuerdos y logros. Por eso, nos estamos preparando con fuerza y dejaremos bien en alto al país”.

Compañerismo es fundamental

Otro joven que tiene muy buen futuro en la modalidad grecorromana es Lisandro Cabrera, quien se viene preparando igual de fuerte que sus compañeros. Para el atleta “lo fundamental es el compañerismo”, que se puede apreciar en la convivencia que tienen en la selección durante los entrenamientos y las competencias oficiales. Siempre son un grupo muy unido y lo demuestran a cada instante.

Cabrera recuerda sus inicios dentro de la lucha: “Comencé en Argentina (Posadas) con la profesora Gavina Vidal, gran exponente del deporte. Con ella encontré la inspiración para dedicarme a esta disciplina hasta lograr compartir con la selección nacional”.

En el proceso, para él, rigen las tres leyes básicas del deportista que quiere alcanzar el alto rendimiento: levantarse temprano, desayunar bien y entrenar. “Son detalles que marcan, para bien, la diferencia entre uno y otro. Mi alimentación es normal, pero sin excesos”, añade.

Odesur, para Cabrera –al igual que para los demás–, es muy importante, sobre todo porque es en Paraguay. “Es un compromiso muy grande. Estamos trabajando para que ese esfuerzo nos lleve a subir al podio, que es lo que todo atleta busca”.