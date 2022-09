Citas y hechos sobre el destino, y una historia con José Félix Estigarribia como protagonista

“Me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello. No me dominará”. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Compositor y músico alemán.

Lea más: Soundtrack de Beethoven en pandemia

“No creo en la casualidad ni en la necesidad; mi voluntad es el destino”. John Milton (1608-1674) Poeta inglés.

“El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos”. Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.

Lea más: Consejos de Schonpenhauer

“Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente”. Franklin D. Roosevelt (1882-1945) Político estadounidense.

Sábado trágico en 1940: qué pasó con José Félix Estigarribia

Un profundo pesar causó la muerte del presidente José Félix Estigarribia Insaurralde el sábado 7 de septiembre de 1940, hace 82 años. Desde un primer momento se tejieron muchas conjeturas al respecto: que fue un accidente, que se trató de un atentado, que fue un complot, y no faltaron versiones de que fue víctima de un asesinato, así como de supuestas escenas de celos…, etc.

Lea más: Mariscal José Félix Estigarribia

Lo cierto es, según el sumario hecho en relación con el caso, que ese viaje a San Bernardino ya estaba previsto desde días antes, pues el presidente quería ir a inspeccionar los trabajos realizados en la zona; entre ellos, la pavimentación pétrea del ramal que unía con la ruta, cuyo asfaltado llegaba en esos días a Caacupé.

Debido a la ausencia del avión Breda, habitualmente utilizado como vehículo presidencial, y ante la tozudez vasca del general, se aprontó un avión veterano de la contienda chaqueña, el Potez N° 7, hasta entonces utilizado para sacar fotografías aéreas, del cual se desmontó la cámara que llevaba y se instaló una banqueta para llevar un pasajero más, la esposa del presidente.

Lea más: Biografía de José Félix Estigarribia

El mayor Carmelo Peralta se ofreció para pilotar el aparato en un vuelo que no llevaría más de 10 minutos. Debido a que pasaron los minutos y el avión no llegaba a destino, empezó una búsqueda que confirmó la sospecha de que había ocurrido un accidente. A eso de las 15 h se confirmó la muerte de los tres ocupantes.

Los estudios realizados en los restos del aparato dieron por resultado: fatiga del material del cigüeñal del motor, que ocasionó la rotura de la punta hélice, lo que produjo la caída del avión en Aguai’y, un paraje de Loma Grande. La nación entera lloró por el héroe de la Guerra del Chaco. (*)

(*) Fuentes: www.proverbia.net/ / MONTE. Mary. Historia del Paraguay. Asunción. Ed. Servilibro. / VERÓN, Luis. Sábado aciago. Asunción. Ed. Servilibro.