“Lucette”: Cine nacional en clave de suspenso

En medio de la tranquilidad y monotonía del campo, en un pueblo fronterizo, ocurre una muerte dentro de un entorno familiar que da inicio a una serie de acontecimientos. Sebastián, parte de la familia afectada, y Leonardo (ex Interpol), investigan sobre los hechos para llegar al culpable. A medida que van avanzando en su búsqueda, siguen desapareciendo personas, crecen las dudas y todos pueden ser culpables.

“Lucette” inicia su proceso en 2021 con la escritura del guion a cargo de Néstor Amarilla y Mburucuyá Fleitas, inspirado en el cuento del mismo nombre, de la escritora paraguaya Mia Duarte quien además es la autora paraguaya más joven en formar parte de la Sociedad Paraguaya de Escritores. Ella escribió el cuento cuando tenía 12 años.

El rodaje se realizó entre enero y febrero de este año en el Departamento de Amambay, en las ciudades de Cerro Corá (ex Chiriguelo) y Pedro Juan Caballero y en la ciudad de Punta Porã, Mato Grosso, Brasil, con un equipo fijo de 35 personas de Asunción y Pedro Juan Caballero, un elenco principal y extras también de ambas ciudades.

La película tiene como protagonistas a Martina Núñez, Rodrigo Reichardt, Amambay Narváez y Crhystina Knapp, todos ellos en su debut en un largometraje. También actúan Ato Gómez y Borja García-Enriquez, quienes ya han participado en otros largometrajes paraguayos. Forman además parte del elenco Olga Vallejos, Hugo O’Higgins, Fabrizio Lloret, Vico Fretes Cuéllar, Deysi Dichirico y Christian Doldán, además de varios actores de la Ciudad de Pedro Juan Caballero.

Producción nacional en destaque

Con esta apuesta, la productora Sui Motion pretende seguir promocionando el talento paraguayo de toda la cadena audiovisual, directores, actores, técnicos, productores, gente de arte, vestuario y maquillaje en nuestro país como en el mundo y dar la oportunidad a nuevas figuras para que la industria audiovisual crezca técnica y artísticamente.

-¿Cómo fue el proceso de abordar una película en clave de thriller y suspenso?

-Mburucuyá Fleitas: El género fue una decisión desde la idea hace unos años. Siempre me gustó ver los géneros de suspenso y thriller solos o combinados. Son las historias que producen sentimientos viscerales y a nivel de producción pueden ser súper realizables, o podés lograr que así sea. Me gustan las historias personales, reales, me gusta mucho ver en pantalla y plasmar la intimidad de las personas. El proceso de guion si bien fue rápido y ayudó que está inspirado en un cuento, igual tuvimos la oportunidad de crear personajes y situaciones nuevas gracias a la escritora por permitirnos hacer crecer a su niño. Escribir con Néstor Amarilla Ojeda fue un placer, él es muy creativo y es muy respetuoso al recibir y compartir las ideas, realmente fue genial el proceso en conjunto.

Lo más hermoso del proceso fue conocer a los actores que supieron interpretar exactamente eso que imaginábamos, de manera muy orgánica, que es lo que tanto buscamos. Personalmente tenía un poco de miedo, me sentí un poco atrevida al explorar estos géneros, pero exactamente ahí es el momento de recordar que no hay reglas. Una vez finalizado el guion fue un proceso sin pausas porque nos propusimos un tiempo en el cual finalizar la película y testear un modelo de producción sustentable en nuestro país, que realmente de retorno como para iniciar otro proyecto seguido y así sucesivamente. Ojalá así sea, tenemos mucho que contar, y los audiovisualistas amamos hacer largometrajes, es un trabajo hermoso, sufrido pero hermoso.

-Óscar Ayala Paciello: También sabíamos que si bien es un género que nunca se exploró o se hizo aquí, a la gente le gusta mucho, y como nos caracteriza hacer cosas diferentes y a ella (Mburu) le gustan los desafíos se inició la búsqueda de una historia hasta que dimos con el cuento “Lucette” de una escritora nacional. Decidimos adaptarla y firmarla.

-¿Qué representa para la productora SUI Motion el hecho de poder estrenar finalmente esta película?

-M: Para SUI Motion “Lucette” es su primer largometraje, tenemos toda la ilusión puesta en esta película, porque estrenar un largo tiene demasiadas horas sin dormir detrás, ideas que no fueron, amistades nuevas y que se rompieron, infinitos rechazos de apoyos, significa siempre en cualquier caso apostar realmente todo. En mi caso particular, hacer cine siendo mamá triplica las dificultades que de por sí ya tiene el oficio acá en Paraguay, pero todos mis cercanos me conocen porque me encantan los desafíos, así que trato de disfrutar, aunque me cuesta mucho porque soy muy perfeccionista. Es un logro demasiado grande para nosotros siendo cineastas independientes.

-O: Representa muchas cosas. Sacrificio, perseverancia, consistencia, una alegría inmensa y la oportunidad de visibilizar nuevos rostros de una nueva generación de cineastas. En un momento donde el cine y el audiovisual están posicionándose ante el país como industria, cabe recordar que para serlo el tablero necesita de nuevos jugadores y esta “peli” representa eso, nuestro granito de arena más para una base sólida de cine profesional de calidad.

Cabe destacar que para muchos del crew (equipo) es su primera película (por más que tengan años en el audiovisual) y es genial poder ver rostros nuevos en pantalla con mucho talento y todo un crew técnico muy profesional que nos brinda un servicio con calidad internacional. Sobre todo, quiero hacer hincapié en la parte de post producción, que muchas veces es menospreciada y terminamos mandando nuestras películas al exterior. Esta peli fue montada, coloreada, con música y un diseño de sonido mezclado en 5.1 en el país, es una muestra que en Paraguay tenemos talento y solo hacen falta oportunidades.

-¿Por qué es necesario que la gente se acerque a descubrir el cine paraguayo?

-M: Es necesario consumir cine nacional porque es nuestra identidad y porque también sin espectadores que paguen tickets no podremos apostar a un siguiente proyecto. Pero tenemos que ser críticos y cuidadosos en este punto, tenemos ya un estándar mucho más alto en cuanto a contenido desde que existen las plataformas y podemos acceder a ellas, las personas esperan más de nosotros, no podemos seguir subestimando al espectador paraguayo. Hacer películas es una responsabilidad demasiado grande creo, es crear un imaginario que puede influir en las personas y nuestra carta de presentación como país, no es un juego.

-O: Porque se van a sorprender. Hay un prejuicio en todo lo que es nacional en general, no solo en el cine, pasa en todos los ámbitos donde lo nacional no siempre es sinónimo de calidad. Pero eso es un mito que estamos rompiendo en el cine. Sobre todo los productores y cineastas que amamos esto y lo tomamos como una profesión y no un juego. Porque sí es cierto que no todas las propuestas cinematográficas de hoy manejan esta premisa, pero el público creo que va a saber valorar y se va a sorprender como mencioné anteriormente. Hay muy buenas historias que contar en el país y cada vez lo vamos contando mejor. Y definitivamente vernos a nosotros en pantalla y que se nos vea en el mundo nos va a revalorizar como país en el exterior y acá mismo, fortaleciendo nuestra identidad cultural.

Una gran experiencia actoral

Por su parte Rodrigo Reichardt, uno de los protagonistas, también contó sobre su participación en esta producción. Afirmó que encontró varios desafíos a su labor actoral como por ejemplo crear un personaje muy diferente a su persona. “Construir a alguien con vivencias muy distintas y personalidad para nada similares es para el actor un trabajo realmente desafiante. También fue todo un reto hallar el punto de encuentro de Sebastián actor con el Sebastián de los directores, pero creo que al final pudimos darle vida a ese personaje un poco complejo”, dijo el protagonista.

Reichardt señaló que “Lucette” es “una película donde hay que prestar mucha atención a los detalles para poder disfrutar. Como todo film de suspenso, lo interesante está en el desarrollo de la trama, con un plot twist (giro) inesperado que va a sorprender mucho al público”.

El actor también dijo que “Lucette” toca una problemática “muy común” en nuestro país, pero que eso la gente solo podrá descubrir yendo al cine.

“Para mí formar parte de esta producción es un orgullo tremendo. El haber compartido elenco con actores tan profesionales fue un verdadero placer. Tener a mi lado actores de renombre y experiencia como Borja García-Enriquez y Ato Gómez es un privilegio, pero también poder compartir con futuras generaciones de actores brillantes como Fabrizio Lloret, Vico Fretes Cuellar y Martina Núñez, fue muy gratificante”.

También destacó el hecho de poder ver de cerca “cómo el futuro del cine en nuestro país va creciendo en todo sentido”. Destacó el gran trabajo del equipo liderado por la productora SUI Motion. “Fueron los encargados de que todo salga con la mejor calidad”, afirmó.

El largometraje de ficción se estrenará el 3 de noviembre en todos los cines del país de la mano de Filmagic.