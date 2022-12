Sergio Ayala: con tereré, pero sin la sombra de un buen mango

Además de vocalista adolescente era el baterista. De ahí a participar en otros grupos el trecho fue corto y así se abrió un camino en la ruta roquera de Asunción. Consciente de que para lograr ser bueno en la carrera que uno elige, hay que formarse, para empezar, Sergio Ayala decidió estudiar guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música.

Fue así que entre 2001 y 2004 recorrió gran parte de nuestro país como integrante de la banda Los aliados del amor, un grupo de música tropical muy popular entonces.

En eso lo sorprendió la oportunidad de ir a probar suerte en Europa, y la aprovechó: “En esa época, estaba en pareja con una chica de Lambaré de padres españoles. Me invitaron a ir con ellos. No fue una decisión fácil, pero se podría decir que estoy aquí por amor”, revela en comunicación con ABC Revista desde España.

Los primeros cinco años se instaló en Pontevedra, Galicia, y luego pasó a Madrid. En todos los lugares la colectividad paraguaya lo acogió muy bien: “Tengo la suerte de trabajar en la ESPY 87.9 FM, que es una radio para la colectividad paraguaya. Al tener un espacio de lunes a viernes de 9:00 a 10:00, el día a día con la audiencia ayuda bastante para darse a conocer. Ahora empieza el duro trabajo para hacer conocer la canción al público español”.

Cuenta que en Paraguay ya logró el trabajo de músico profesional, pero en España siguió con su formación artística, y así pudo contactar con mucha gente que lo impulsó a compartir el escenario con varios artistas españoles. “Así conocí a Modestia Aparte, Lidia Rodríguez –actual cantante de los Presuntos Implicados– y Los Geiperman, grupo tributo a los Hombres G, con quienes estoy actualmente”.

Destaca que la respuesta de la colectividad paraguaya en España es increíble, y que los compatriotas se caracterizan por la solidaridad. “Y eso lo pude experimentar en carne propia. Además, somos muy queridos y bien conceptuados por los hermanos españoles”.

Asegura que el arte, en sí, ya es una profesión complicada, pero que vivimos en una era en la que el arte, en cualquiera de sus facetas, ya se va aceptando como profesión. “Mi primer día de clases en el Conservatorio Nacional de Música de Asunción me dijeron: ‘Quien diga que no se puede vivir de la música, miente’; y eso se me tatuó en la memoria. Sigue siendo difícil, pero con trabajo y esfuerzo, todo es posible”.

Sergio Ayala tiende a dejarse llevar por la corriente del futuro y un claro ejemplo es que jamás imaginó que estaría viviendo en Europa. Por ahora está abocado de lleno al primer sencillo No lo sé, que formará parte de su primer disco en el 2023, y en su carrera como solista. “En marzo lanzo el segundo sencillo Ojalá. Soy un trovador, alguien que cuenta historias a través de las canciones, e intento ser claro y honesto en mis letras, con un toque poético, a veces cuento situaciones con las que la gente se pueda sentir reflejada, porque, al fin y al cabo, todos amamos, lloramos, en fin, vivimos”.

A Paraguay le encantaría regresar para pasar las navidades de calor, de aroma de flor de coco, de clericós, pero también a un Paraguay donde la educación y la salud sean lo primordial y que tenga como prioridad el bienestar de la población. “Aquí no me falta el tereré, pero sí la sombra de un buen mango”, concluye.