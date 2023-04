Michael Jordan y los entretelones de un contrato

Desde el pasado jueves 6 está en los cines AIR: la historia detrás del logo, una nueva película dirigida por Ben Affleck, que narra la gran apuesta realizada por Sonny Vaccaro (Matt Damon), a principios de la década del 80, para contratar a la promesa del básquet Michael Jordan como embajador de una línea de calzados de la marca Nike.

En el proceso de pre-producción de la película, Affleck se reunió con Michael Jordan para consultarle qué aspectos no debería dejar pasar de la historia.

“Le dije ‘esta no es una historia muy fiel a lo que ocurrió, sino que sería una fábula, una parábola, una historia inspiradora’. Así que me iba a tomar algunas libertades para que dure una hora y treinta o cuarenta minutos. Pero no quiero que viole algo que sea muy importante o fundamental”, detalló Affleck, en conferencia de prensa.

En esa charla, Jordan comenzó a nombrar a aquellos que a su criterio fueron muy importantes para el desarrollo de la trama, como su madre Deloris Jordan. “Cuando vi la adoración, el respeto y el amor con que hablaba acerca de su madre, me impresionó. Cuando lo escuché me di cuenta enseguida que esa era la historia”, señaló el director.

“Es una hermosa historia acerca de Deloris Jordan, lo que significa para Michael y es algo muy ermblemático de lo que han representado las madres para tantos atletas, artistas y gente en esta industria que generalmente se inician muy jóvenes y deben enfrentar al mundo, el dinero, la fama, que puede ser algo muy confuso”, añadió el cineasta.

Comentó además que cuando le consultó a Jordan a quién le gustaría ver interpretando a su madre, el astro del básquet afirmó: “tiene que ser Viola Davis”.

“Así que intentamos desarrollar un personaje digno de Viola y creo que ella diciendo que sí fue una ambición que pude cumplir como director”, añadió Affleck, quien anteriormente estuvo al frente de películas como Argo (2012) y Desapareció una noche (2007).

Por su parte, Davis sostuvo que “fue lindo sentirse deseada” por Michael Jordan para interpretar a su madre. “El siguiente pensamiento fue, ahora me tengo que poner en el papel. Y si mirás videos de Deloris Jordan, es una experta en neutralidad zen. La mujer es muy, muy estable y callada”, agregó la actriz que recientemente se convirtió en la 18° artista en alcanzar el estatus de EGOT tras obtener un Óscar, un Grammy, un Emmy y un Tony.

“Fue al mismo tiempo halagador y desafíante. Además disfruté de trabajar con Matt (Damon), Ben (Affleck) y estos tremendos actores”, añadió. También destacó la enorme confianza que guió todo su proceso de trabajo con el director.

Matt Damon es el encargado de interpretar a Sonny Vaccaro, el principal artífice de la alianza entre Jordan y Nike. “El guion me pareció muy bueno y no conocía la historia. Luego comenzamos a trabajar paso a paso y el primero fue tener la bendición de Michael Jordan”, comentó el actor y productor.

También celebró que gran parte de los actores que participaron del elenco también son realizadores audiovisuales como Marlon Wayans, Chris Tucker, Jason Bateman y la misma Viola Davis.

“Algo que implementamos desde la época de En busca del destino hasta ahora es apoyarnos en lo que los actores traen. Ellos están conectados con ese momento”, acotó.

Jason Bateman, quien interpreta a Rob Strasser, afirmó a su vez que fue muy significativo para su generación el momento en el que Michael Jordan se incorporó a la NBA. Y también destacó la importancia de contar la gente correcta para trabajar.

“Son 12 horas al día. Uno pasa más tiempo en el set que en su casa, así que para mí fue una gran apuesta. Hay un montón de buena escritura en esta película, ellos hicieron el trabajo duro, y yo solamente tuve que decir mis líneas en la marcación correcta”, señaló.

<b>Entre la cuarentena y </b><i><b>El último baile</b></i>

Durante los dos primeros meses de la cuarentena, en el año 2020, el joven guionista Alex Convery comenzó a ver la serie documental de Netflix El último baile, que narra la historia de Michael Jordan. En uno de los capítulos, durante aproximadamente cinco minutos se habla del acuerdo con Nike y fue allí donde encontró la inspiración para desarrollar esta trama.

“Estaba en un punto de mi carrera donde estaba tratando de escribir un guion que llame la atención. Era una historia que se podía explicar en una línea, para que quede arriba de la pila y tenga una mayor chance. Pero la gran pregunta era quién podía ser el protagonista de esta historia, por lo que Sonny y Deloris elevaron la trama a algo más que un calzado deportivo y Michael Jordan. Se trata de los elementos humanos en una gran película”, expresó Convery.

Por su parte, Matt Damon afirmó que AIR: la historia detrás del logo es una película para todos, de esas que te hacen sentir bien. “Deberían salir del cine haciendo un saltito con los pies”, concluyó.