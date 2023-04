De viejos amigos a enemigos mortales

John Wick 4 no solo se apoderó de la taquilla de Paraguay, sino también fue la película más vista en distintas salas del mundo, teniendo un incremento de público de un 101% en comparación al primer fin de semana de JW3.

Así, esta cuarta parte se impone como número 1 en la cartelera nacional y mundial, concentrando el 44% de los tickets vendidos en cines globalmente.

Según El Cuervo Filmes, su distribuidora local, la película también recibió elogios a lo largo del mundo de parte de la crítica. En Rotten Tomatoes, sitio que alberga comentarios publicados por medios internacionales, tiene un 95% de aprobación, un número que pocas producciones logran.

La página reúne 257 reseñas de críticos respetados dentro de la prensa especializada que han manifestado su fascinación por un cuarto episodio que redobla su apuesta en la entrega de movidas escenas de enfrentamientos, artes marciales, explosiones y persecuciones vehiculares, como la que tiene lugar en París y marca uno de los puntos más altos de un filme cargado de adrenalina.

Esta cuarta entrega está coronada por una escena poscréditos, que entrega un momento especial que cierra una intensa experiencia de 169 minutos de duración.

Con nuevas reglas

Aunque perdió mucho, Wick sabe que tiene la oportunidad de salirse de la organización: La Mesa Alta, ganando al sádico representante Marquis.

De Nueva York, la acción se muda a las calles de Jordania, Japón, Berlín y París, donde se despliegan las peleas y persecuciones. “Tiene un aspecto y una escala que no se parece a nada que hayamos visto antes. Hay no menos de 14 secuencias de acción principales, incluida una persecución salvaje y épica por las calles de París. En el estilo de lucha de John Wick, experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de nunca rendirse. Su estilo parece desesperado y capaz”, alude el actor principal.

Junto a Reeves, se destacan en la actuación Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Ian McShane y otros.

Wick ya no huye esta vez. Con armas de fuego, luchas de artes marciales y combate cuerpo a cuerpo, busca la justicia que lo viene arrastrando desde la primera parte.