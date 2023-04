Brillo de juventud en la pista

Al comentar sobre su vida como deportista y estudiante universitaria, Georgina recuerda sus inicios en el patinaje: “La verdad que yo jugaba tenis y practicaba natación en el Club Internacional del Tenis (CIT), pero recuerdo que me invitaron a una competencia que se realizó en la Secretaría Nacional de Deportes y me llamaron mucho la atención los trajes y brillos. Le pedí a mi mamá unos patines, y así empezó mi amor por el patinaje”.

Lea más: Magnífico cierre de la fiesta patín

Para esta joven atleta su inspiración la constituyen sus padres. “Desde chica siempre practiqué algún deporte, gracias al apoyo de mis padres”.

Ella se describe como una persona responsable y dedicada, que siempre busca cumplir con lo académico y, por supuesto, en lo que respecta al deporte que eligió. “Ser constante y perseverante es muy importante, y aplico esto no solo en el deporte, sino también en lo académico. Nunca hay que rendirse”.

Georgi cumple su rutina entre sus dos actividades primordiales: el estudio y el deporte. “Estoy estudiando Derecho en la Universidad Católica. Mi jornada arranca a la mañana entrenando en pista, y lo complemento con preparación física con las profesoras Belén Díaz Soto y Betina Díaz Soto. Por las tardes, voy a la facultad”.

Fuera de las competencias, ¿cuáles son tus pasatiempos, qué te gusta hacer?, le preguntamos. Con ganas responde: “Me encanta estar con mis amigos, salir, en sí despejarme un poco de lo que es estar en la pista”.

Por ahora, en la agenda de Georgina no se registra la práctica de otros deportes. “Por ahora no practico otros deportes, me dedico solo a patinar, ya que lleva muchas horas de entrenamiento”.

Como atleta, el hecho de representar a la nación es una gran responsabilidad que ella valora y disfruta: “Es una sensación única, el poder representar a tu país. Para todoslos deportistas siempre es un motivo de gran orgullo”.

Una chica que vale oro

Sobre su reciente conquista, la medalla de oro en la categoría Solo Dance dentro del Sudamericano de Deportes sobre Ruedas expresa: “Estoy feliz por haber logrado esos objetivos y metas que nos pusimos con mi entrenadora”.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Pero esto es solo el comienzo. Georgina se ve a sí misma –dentro de cinco años– compitiendo aún mucho más.

Su ejemplo es el mayor consejo para las chicas de su edad: “Me veo ejerciendo mi carrera, y me gustaría ser jueza de patinaje a la par”, dice con seguridad y alienta a las jóvenes a que se animen porque es un deporte que no solo te ayuda en el crecimiento personal, sino que “te regala amistades, que es lo que siempre resalto”.

El patinaje es donde uno se puede expresar en la pista y disfrutar del proceso de avanzar cada vez más para poder llegar al objetivo que cada uno se propone. “Deben ser constantes y perseverantes, a no rendirse a pesar de caer, siempre hay que levantarse y seguir adelante”, es su filosofía y el secreto del triunfo.

Los II Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas

La competencia acaba de realizarse durante dos semanas en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), donde los atletas paraguayos coparon los podios con 133 medallas, de las cuales 55 fueron de oro, 41 de plata y 37 de bronce.

Participaron seis países con 1.000 atletas que desarrollaron disciplinas en tres modalidades: Artístico, con Campeonato de Naciones y Campeonato Promocional de Clubes; Velocidad, también con Campeonato de Naciones y de Clubes; y finalmente el Skateboarding, con el Campeonato de Naciones.

En cuanto al Campeonato de Naciones, participaron los mejores atletas que representaron a sus respectivos países, y en Campeonato Promocional se logró una gran participación de atletas paraguayos con meritorios resultados.

Con respecto a velocidad, se disputaron pruebas, tanto en el patinódromo como en ruta, y se obtuvo como país el segundo lugar y el trofeo de plata. Entre los más destacados, además de Georgina Sosa, se encuentran César Caballero, quien se adjudicó dos medallas de oro en patinaje artístico, y la vigente campeona de Odesur, Erika Alarcón, que se lució con una presea de bronce.

En patinaje de velocidad, Julio Mirena sobresalió con 9 medallas (6 de oro, 1 de plata y 2 de bronce); también dejaron la mejor imagen para nuestro país José Moncada, con 6 preseas (2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce); Sofía Galeano, con 9 (2 de oro, 2 de plata y 5 bronce), Andrea Maciel 7 (1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce); y una mención especial fue para Ibby dos Santos, quien ganó 4 preseas de plata.

En Skateboarding, se alzaron con 5 medallas Bhil Alexis Duarte y Leandro Acuña (ambos oro); Renan Godoy y Dahiana Ramírez (ambos plata) y Marcos Fernández (bronce). La organización estuvo a cargo de la Confederación Sudamericana de Patinaje, en conjunto con la Confederación Paraguaya de Patinaje, presidida por Lorena Veiluva.