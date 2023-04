Ciclista paralímpico con la tricolor en su handbike

Estudiante de Marketing Digital, entrena en su minigimnasio y en bicicleta; aconseja no rendirse ante los obstáculos y espera ganar más medallas para su país en los próximos años. Este anhelo resume la historia que comparte con nosotros.

El día a día de Iván se divide entre el estudio y el entrenamiento. “Bueno, me levanto, me preparo para mis estudios de la carrera de Marketing Digital que lo llevo en la Universidad Unida y, después, a la tarde tengo mi preparación física con mi entrenador que viene hasta mi casa, donde tengo un minigimnasio. Luego, a la tardecita, le meto el entrenamiento con la bicicleta”, relata.

Iván comenta que casi no tiene tiempo para otras cosas, pero fuera de la competencia nos cuenta que “en pausas del ciclismo estoy en la computadora o con mi familia. Paso tiempo con mi familia y eso es algo que me conforta”, sostiene.

El atleta ya está preparando maletas para sus próximas actividades del año que se presentan bastante movidas. En mayo tiene una competencia mundial que se realizará en Alabama, Estados Unidos. Luego, en septiembre, participará de las competencias en Bélgica y Escocia para cerrar el año con el Parapanamericano de Santiago en noviembre.

“Con estas competencias más las anteriores cuento con los puntos necesarios para poder estar en este importante evento. Pude conseguir el puntaje en Río de Janeiro el año pasado, a lo que se sumaron los de este año cuando fui en Riverado Preto y también a São Paulo en varias competiciones”, detalla.

Acerca de su preparación comenta: “Mi entrenador es el licenciado Carlos Jané, quien se encarga de mi preparación física. En cuanto a la alimentación tengo un nutricionista que me ayuda con los detalles que debo cumplir para llegar de la mejor manera a mis competencias; en este caso, las más cercanas en mayo y después en septiembre en Bélgica y Escocia”.

Iván anima a los jóvenes que se encuentran en la misma situación que él a que se animen y “si les gusta la velocidad, mejor todavía”. Insiste que se animen no solo para sí mismos, sino para que la sociedad se torne más inclusiva y logre mayor civilidad en este ámbito.

“La gente piensa que no es fácil, pero en realidad sí lo es porque muchos de los que tienen estas dificultades, por ejemplo, radican el problema solamente en la mente. Dicen que no van a poder y todo eso, pero hay que demostrar lo contrario. Que eso, no es un obstáculo y, que si uno quiere, no hay ningún impedimento para poder hacer lo que le gusta”.

Sobre sus planes para el futuro se muestra bastante optimista: “Y de acá en cinco años ya me veo trayendo una medalla olímpica para Paraguay. Además espero alcanzar otras medallas en competencias mundiales”.

De la silla a la bici

El padre de Iván, Osvaldo Cáceres, comenta cómo se fue dando la incursión de su hijo en este ámbito: “Hace prácticamente tres años que empezamos con esta disciplina. Él tiene una discapacidad que se llama mielomeningocele que lo mantiene en silla de ruedas. Pero como siempre le gustó la práctica de los deportes, apostamos.

Le apasiona el ciclismo y todo lo relacionado con esta disciplina. Él tiene una cirugía en la cual le abrieron toda la espalda en São Paulo, Brasil, porque la columna se estaba desviando y le pusieron una barra de titanio y 20 clavos.

Entonces, no cualquier deporte podía practicar, pero esta disciplina ciclística nos recomendaron los médicos, y gracias a Dios que todo resultó espectacular. Como te digo, el deporte es salud física y mental. Estamos haciendo el esfuerzo y ahora Iván va como el primer clasificado por puntos de gente con discapacidad para competir en Santiago de Chile”.

Antecedentes deportivos

La modalidad que practica Iván es el paraciclismo adaptado. Ya había competido en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, pero no logró alcanzar los puntos necesarios por falta de apoyo de las instituciones deportivas para llegar a Tokio 2020.

El atleta prácticamente realizó cinco carreras en el Brasil el año pasado, en Maringá en un Panamericano de Ciclismo donde el paraguayo quedó en sexto lugar. Luego en São Paulo, en Riverao Preto, también en Leme al igual que en João Pessoa, que fue una competencia UCI (Unión Ciclista Internacional), donde acumuló muchos puntos.

También estuvo en una competencia UCI en Concepción del Uruguay. Paraguay no cuenta con competencias paralímpicas por lo que el principal problema radica en que el atleta tiene que ir a competir fuera del país donde hay puntos UCI.

En estos encuentros el participante pude lograr los puntos necesarios para que uno pueda estar luego en competencias internacionales como el Panamericano de Chile para el cual ahora Iván ganó dos plazas para el Paraguay. Pero como no hay otra persona que hace ciclismo adaptado en nuestro país, entonces solo uno de los lugares se aprovechará para Iván. La otra plaza entonces queda para Argentina y Brasil.

Próximas competencias de este año:

-Copa de Mundo en Alabama, Estados Unidos, el 29 de mayo

-Mundial de Paraciclismo, Lagus, Escocia en agosto

-Juegos Parapanamericanos de 2023; 17 al 26 de noviembre

Peculiar bici

La Handbike CarbonBike fabricada en Estados Unidos tiene una estructura realizada totalmente de fibras de carbono, pesa unos 15 kilos, dependiendo de los componentes en entrenamiento. En competencias, mejorando los componentes, el peso se reduce a 12 kilos. Cuenta con 12 velocidades manejado por un sistema de cambios electrónicos.

Durante la competencia, el ciclista debe estar con un uniforme lo más aerodinámico y cómodo posible, la calza en la parte inferior y el maillot o malla ciclista en la parte superior del cuerpo.

Los competidores además deben tener los cascos reglamentarios, guantes y anteojos de protección. El valor aproximado de este vehículo de competición es de 15.000 dólares.