La esencia de la Kabbalah

La mayor diferencia entre la Kabbalah y otras tradiciones espirituales es lo que se llama el sistema de las tres columnas, comenta David Varela, maestro de Kabbalah. “Muchas tradiciones espirituales hablan de energías o entidades buenas y otras malas. En Kabbalah lo definimos como la columna derecha (misericordia) y la columna izquierda (juicio), sin embargo, también existe la columna central (balance) que permite la convivencia e interacción entre estas dos energías, y por ende el objetivo final es poder alcanzar la claridad de que todo está unificado en un nivel más elevado”, agrega.

El maestro afirma que esta práctica se basa en experimentación, causa y efecto. “Son leyes precisas que nos indican la evolución de la Creación y nos llevan al objetivo de alcanzar plenitud”. En la Kabbalah se habla de la luz, que es la emanación de una fuente infinita de abundancia (Ein Sof); y el objetivo es entender y aplicar herramientas para conectar con más luz en nuestra vida, dice. “Sin embargo, entender el Ein Sof es algo fútil, ya que nuestra mente no puede captar el infinito”.

Otro concepto clave de la Kabbalah es el pan de la vergüenza. Explica que cuando una persona recibe algo de manera gratuita, por un lado experimenta placer, pero por otro lado no se siente merecedor de este regalo y, por ende, termina rechazándolo. Entonces, para poder realmente recibir la plenitud que deseamos, necesitamos ganárnosla a través de nuestro trabajo espiritual, pues todo lo gratis tiene un precio eventualmente.

En cuanto al objetivo de la Kabbalah, el maestro señala que este es remover el dolor y sufrimiento de la humanidad a través de la elevación de la conciencia. “La definición de sufrimiento desde un punto kabbalista es no tener la claridad de por qué una situación desafiante pasa en nuestra vida, no entender su propósito. Por ende, solamente a través de elevar nuestra conciencia es como podemos transformar algo doloroso en una bendición”.

Alcances de la Kabbalah

¿Cómo se puede aplicar la sabiduría de la Kabbalah en la vida cotidiana? La Kabbalah no se vive en un templo o en un lugar específico, se vive en el día a día, y la primera ley espiritual que aprendemos en el curso de Kabbalah es para revelar luz en nuestra vida, comenta Varela.

El mismo sostiene que si cada día aprendemos y practicamos actuar más como la luz en nuestras relaciones, trabajo, salud, etcétera, entonces vamos a vivir una vida más plena.

Existen algunos malentendidos sobre esta práctica y Varela aclara que la Kabbalah no es una religión, ya que no se basa en creencias, sino “en leyes precisas de causa y efecto. La Kabbalah no es filosofía, ya que no son teorías filosóficas, sino sabiduría práctica para la vida. La Kabbalah no es un culto, ya que está abierta a todas las personas que deseen estudiarla y no hay un requisito para empezar a practicarla”.

Sobre su experiencia personal con la Kabbalah, Varela cuenta que una vez le consultó a su maestro cómo sabemos si esta sabiduría nos está impactando, “y su respuesta fue muy clara: ¿somos más felices a medida que avanzamos en esta sabiduría? Si no, hay algo que no estamos aplicando bien”. Ya lleva 13 años de estar en dicho sendero y comenta que se siente cada vez más listo para el reto de la vida. Invita a quienes quieran conocer más sobre la Kabbalah a que asistan a los cursos que imparten en Kabbalah Paraguay.

Instagram: @kabbalahpy