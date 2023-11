Un Carrusel de talento y pasión

“Originalmente Carrusel nació en un contexto pospandemia, en el que todos sentíamos esa sensación de empezar de vuelta, de reinventarnos, y junto con mi productor musical, Quique Calabrese, nos tomamos de ese sentimiento”, declara Lía Love, al dar detalles de cómo se gestó esta canción.

La letra de esta canción habla de tener la valentía de volver a iniciar las veces que sean necesarias. “El mensaje que quiero transmitir es que por más que siempre haya situaciones difíciles o dificultades en la vida, lo que importa es seguir y no rendirse, porque todo mejora con el tiempo. Nada es para siempre y hay que confiar en el camino, en el proceso. Por supuesto, a veces cuesta confiar, y todo es válido, entonces Carrusel nos recuerda eso, que todo puede ser mejor, porque los cambios que llegan a nuestras vidas son el impulso que necesitamos para llegar más alto, solo hay que seguir girando por la vida, seguir girando como en un carrusel y aferrarnos de ese impulso”, reflexiona.

La carrera artística de Lía Love se inició en las tablas con el teatro musical. Ese flechazo con el público la llevó a abrir su canal de YouTube y también subir sus canciones a todas las plataformas digitales de música, como Spotify, Deezer, Apple Music y otras.

Otro impulso musical lo tuvo en 2022 al participar en el reality show Rojo, que le generó muchísima experiencia y aprendizajes: “También tuve la oportunidad de lanzar mi primera composición musical para un show musical. Eso fue un gran mérito para mí, entonces fue la suma de muchas cosas que generaron en mí esas ganas de seguir haciendo más música, contar historias, transmitir mensajes con mis canciones, y con todas esas ganas acumuladas nació Carrusel”.

Nuevas experiencias musicales

Lía Love emerge como una nueva figura femenina en el ámbito musical destacándose como solista. Carrusel es una canción pop disco que navega entre el rock y la música electrónica: “Queríamos utilizar sonidos de la música de los años 70. De hecho se puede escuchar en la melodía principal que identifica la canción, las cuerdas que suenan, quisimos que el público sienta ese guiño de la época resaltando que es un género que volvió con todo, como podemos escuchar en canciones de artistas internacionales como Dua Lipa y Rauw Alejandro. Son sonidos que tienen mucha identidad y de esta manera no solo conquistar al público teen, sino también a toda una generación, a la familia entera, los papás, las tías, los tíos, que encuentren en mi música esa familiaridad, que les remonte a esa época dorada, así puedan sentirla y bailarla”.

Esta canción viene con videoclip en el que Lía Love hace gala de su talento como bailarina. “Siendo el primer videoclip que pude realizar tuve el privilegio de poder estar en cada detalle, desde elegir la locación, me encantó poder vivir todo el proceso de elegir el vestuario, make up, hair, bailarines, también me encargué de la coreografía de mi primer videoclip. Siendo la primera experiencia me encantó hacerlo, por supuesto me acompañaron varios profesionales del rubro audiovisual de Paraguay”.

El trabajo audiovisual de Carrusel es el resultado de meses de analizar, pensar, diseñar y rediseñar: “Es realmente un trabajo enorme, minucioso, muy sacrificado, de una gran envergadura, pero lo más lindo de todo es que llegó el día del rodaje y pude disfrutar cada segundo. Me sentía como en una película. Sentía que valió la pena cada esfuerzo en la preproducción”, alude.

El lanzamiento en pantalla gigante fue uno de los momentos más emocionantes que vivió Lía Love. “Fue muy lindo escuchar en vivo la reacción natural de público, la manera que reaccionaban al ver las primeras imágenes. Yo estaba supernerviosa hasta ese día; uno nunca sabe si tu trabajo gustará o no a la gente, y fueron instantes muy hermosos que se me grabaron para siempre en el corazón”.

Carrusel tuvo un despegue muy importante en su cuenta de TikTok. “Subí mi presentación oficial como artista mencionando mi último lanzamiento. Ese video ya cuenta con más de 600.000 visualizaciones. Llegó a muchas partes del país y del mundo”.

A partir de esta canción, la idea de Lía Love es no parar. “Se vienen muchísimas sorpresas. Falta poquito para que salga Carrusel en su versión remix. Siento que a las personas esta versión les va a sorprender aún más. Pronto también se vienen colaboraciones musicales con artistas que admiro muchísimo y este año, en diciembre, voy a cumplir un gran sueño que tengo desde los 7 años”, anticipa.

La idea es una presentación que marcará algo muy importante en la vida de Lía Love. “Es muy lindo lo que va a pasar, y espero que todos, ese día puedan estar presentes, para vivir y disfrutar conmigo”, invita.

“También quiero agradecer a todos los medios de comunicación que apoyan a los artistas nacionales emergentes, especialmente a ABC, que me acompaña desde mis inicios”.