Mitología pictórica de Carla Ascarza y Horacio Guimaraens

A través de esta serie de pinturas cambia su temática de edificios vistos desde afuera e incursiona en el interior de los mismos, explica Horacio Guimaraens, quien presenta una exposición en conjunto con Carla Ascarza, bajo la curadoría de María Eugenia Ruiz.

“Busco trasmitir con esas imágenes la vida interior que se desarrolló o se desarrolla en una habitación de fantasía. Cada objeto está pintado para que sea reconocible y no buscando la perfección del mismo. Cada mensaje representado alude también a la memoria íntima de cada persona, a su interior secreto alejado de la vista de los demás y que atesora celosamente”, comenta el artista.

La alusión al exterior está representada en ventanas y puertas que son como ojos que se asoman al mundo conocido o cotidiano, o a un mundo que no logramos apreciar directamente, pero nos imaginamos su existencia, explica.

“Habitaciones vacías, pero con objetos reconocibles donde cada uno cuenta una historia. Historias diferentes según quien esté observando la obra: escenas actuales vividas en ese espacio o historias que hayan transcurrido. Ventanas por donde entra luz, vista parcial de algún edificio reconocido que sitúa la escena en un determinado momento del día”, relata sobre sus obras y agrega que estas contienen mensajes escritos y símbolos varios que completan la escena aportando más elementos a cada situación vivida ahí.

Surrealismo en Las Mariposas y los Koi lo saben

Por su parte, en las obras que trabajó para la muestra Incondición Interior a realizarse del 5 al 22 de diciembre en el espacio Miguel Acevedo de la Manzana de la Rivera, la artista Carla Ascarza aborda el poder de los símbolos impresos en las imágenes y cómo se manifiestan en la memoria colectiva e individual.

Cada obra es un relato de múltiples recuerdos, anhelos, miedos, frustraciones, alegrías que dialogan entre sí en un lenguaje surrealista que le permite describir situaciones no descriptibles de forma racional, pues suponen narrativas que exploran lo mítico que sobrevive a una era en la que la ciencia y la tecnología no han podido con esa incondición del interior en la que no existen el tiempo ni el espacio como lo concebimos, cuenta.

La joven artista describe que en la serie presentada destaca como protagonistas principales a niñas y niños, mariposas, peces koi y gatos, colibríes, cada cual con su significado y simbología, sin perder de vista la fuerza del color.

“Me he tomado un tiempo para investigar principalmente los procesos por los que atraviesan las mariposas, el tiempo que viven, cómo se produce su metamorfosis. Estos conocimientos están presentes de uno u otro modo en las obras. De igual manera ocurre con el pez koi, que represento en las obras”.

Por otra parte, desarrolla el tema de la imaginación, que la artista considera interesante de rescatar. “Podría definir la serie completa como surrealista simbólica, con énfasis en el poder de las imágenes de la naturaleza como símbolos que persisten en el colectivo imaginario y que se constituyen en mitos. He intentado crear mi propia mitología pictórica, narrando las historias de niños y niñas (atendiendo la simbología de la infancia que representa la inocencia, honestidad, travesura, la magia, la espontaneidad y la etapa de la vida en que la imaginación lo permite todo) en contacto con mariposas, peces y gatos, colibríes como compañeros, protectores y amigos incondicionales de los mismos”, aclara.

Añade que, en algunas obras, los niños son los protectores de los bosques, los ríos y de la naturaleza en general. Sobre la técnica, la artista comenta que presentará tres obras de 90 x 90 centímetros, una de 100 x 100 centímetros, dos de 90 x 45 centímetros y tres obras en papel de 300 gramos.

La curadora María Eugenia Ruiz escribe sobre la muestra: “Esta puesta en escena pretende conexiones desde el mundo interior de los artistas autores, estableciendo vínculos con los espectadores al conjugar tiempos y espacios compartidos en un lenguaje de representación pictórica surreal”.

Instagram: @ carla_ascarza @horaguis