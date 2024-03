Ni sagenta ni soldades...

El gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei prohibió esta semana el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas argentinas y todos los organismos del ministerio de Defensa con respecto a términos como “soldada” o “generala” que eran discrecionales. “Prohíbase la utilización del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en el ámbito del ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del ministerio”, indica la resolución del ministro Luis Petri y publicado el lunes pasado en la página de la Presidencia de la República.

También fórmulas como “sargenta” o “caba” no estarán permitidas, ni tampoco estructuras para referir identidades no binarias, como “soldadxs” o “soldades” están permitidas. “Deberá emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas”, señala la resolución. “Cualquier desviación o desnaturalización del castellano, no estandarizado ni avalado por un plexo jurídico correspondiente, puede inducir a interpretar erróneamente lo que se desee disponer u ordenar, afectando su ejecución”, detalla el texto. El lenguaje inclusivo no era objeto de una directiva explícita, pero en un documento de 2020 del anterior gobierno peronista, el entonces ministro Agustín Rossi aseguraba que su cartera “continuará acompañando los cambios culturales en las relaciones de género que se forjaron durante años de compromiso de las mujeres” .

En la publicación del ministerio de Defensa, titulada “Mujeres Argentinas”, Rossi escribió que esperaba que “la perspectiva de género (fuera) transversal a toda la institución”, si bien el texto llamaba a que esto no fuera resultado de una “imposición”, ya que las mujeres “en términos generales no están de acuerdo en la feminización de las denominaciones”.

Siendo la práctica discrecional, un general de división protagonizó titulares de prensa en 2022 cuando se dirigió a los “soldados y soldadas”.

Milei, quien se refiere a sí mismo como un “libertario anarcocapitalista”, nunca ha ocultado su oposición al lenguaje inclusivo y a lo que él refiere como “ideología de género”. De acuerdo al presidente, esto forma parte del “adoctrinamiento” del “marxismo cultural”, un supuesto movimiento para revertir el orden social en Occidente.

En la administración pública

Luego de este anuncio el gobierno de Milei también informó que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional, como ocurrió con el ministerio de Defensa por su uso como “negocio de la política”.

“Se van a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, que se ha utilizado como negocio de la política”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Una vez se haga oficial, ningún documento de la administración pública podrá contener el uso de la vocal “e” o los símbolos “x” y arroba “@” para expresar la indeterminación de género, así como la “innecesaria inclusión del femenino” en los sujetos plurales.

Fuente: Agencias AFP y EFE