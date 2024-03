Luis Miguel, el rey indiscutible en Paraguay

El 2023 y 2024 colocan nuevamente a Luis Miguel en la cúspide, demostrando una vez más que es uno de los artistas más exitosos y taquilleros de la industria musical, sobre todo en español.

Pese a no tener un nuevo disco, su actual gira mundial es un éxito en ventas. Este tour promete superar la marca de los 400 millones de dólares en ganancias para el artista, consolidándolo como el más lucrativo de su carrera.

El pasado concierto del 12 de febrero en Caracas, Venezuela, fue un punto culminante, al recaudar más de 6 millones de dólares, por su show en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde 38.000 personas disfrutaron del espectáculo. El público abonó entre 90 y 1.000 dólares para verlo cantar en vivo.

Desde su regreso a los escenarios el año pasado, Luis Miguel demostró su gran arrastre al convocar multitudes, alcanzando el codiciado sold out varias veces.

Este hecho le permite ubicarse en el ranking de Pollstar como uno de los artistas más destacados de la actualidad.

Con este gran éxito, el año pasado Luis Miguel fue uno de los artistas latinos más taquilleros de la historia. Desde mediados de los años 80, Billboard Boxscore rastrea datos de giras y clasifica a los artistas y grupos más lucrativos en vivo de todo el mundo, en diversos géneros musicales.

Influencia y reconocimiento internacional

Desde sus comienzos, Luis Miguel demostró un gran talento en el canto logrando fama mundial.

Su influencia se ve reflejada en su destacada posición en el conteo Pop Star Power Rankings, ocupando el primer lugar como uno de los artistas más influyentes del momento, consolidándolo nuevamente como una figura de referencia en la escena artística internacional.

Esta pasión de sus seguidores se refleja en todos sus conciertos, desde Buenos Aires hasta Caracas, y de Santiago a República Dominicana, además de Estados Unidos y España, con escenarios repletos y noches inolvidables para miles de fans.

Asunción en su radar

Nuestra capital forma parte de esa fiebre por Luis Miguel, quien vino a Paraguay por primera vez en 1989, aunque no pudo actuar esa vez por el Golpe de Estado que tumbó del poder a Alfredo Stroessner.

Luego vino en 1992, 1996, 2010, 2014 y 2019. Esta es su séptima visita a Asunción y nuevamente volverá a sentir la calidez del público paraguayo.

Este concierto revivirá los clásicos de su repertorio, como Será que no me amas, Suave, Culpable o no, Hasta que me olvides, No me platiques más, Usted, La puerta, La barca, Inolvidable, Por debajo de la mesa, No sé tú, Somos novios, Cuando calienta el sol y tantas otras canciones que retumbarán en el estadio ueno La Nueva Olla, este 20 de marzo.

“Para todos nosotros, un grupo numeroso compuesto por tres productoras (Garzia Group, CMN y Fénix Entertainment) que trabajamos incansablemente para llevar adelante este espectáculo, es un honor representar el show del artista más relevante en el mundo de la música en la actualidad”, declara Nico Garzia, director de Garzia Group.

“Creemos que este momento marca el punto culminante de sus 42 años de carrera, consolidándose como el más destacado hasta la fecha”, agrega.

Con un setlist que abarca décadas de éxitos, Luis Miguel continúa encantando al público, creando una experiencia única en cada escenario que pisa y en Asunción nos tocará vivirla una vez más junto al Sol de México.

A tener en cuenta con las entradas

Un dato muy importante y que el público debe cuidar es que serán válidas todas las entradas físicas y las de e-ticket virtuales que la gente compró online o en todos los puestos de Todoticket.

Los organizadores advierten que no se aceptarán fotos ni fotocopias de fotos. Tampoco hay reventa de entradas, porque los tickets no se venden por WhatsApp ni por otro medio que no sean los puntos de venta oficiales de www.todoticketpy.com.

Una gran logística

Para este nuevo tour, Luis Miguel viene con un gran equipo de 125 personas, entre técnicos, músicos, asistentes y mariachis.

El escenario que será montado es traído directamente desde la Argentina, por sus dimensiones. Tiene 26,4 metros de boca y localmente el máximo es de 20 m.

Todo el equipamiento es transportado en 19 camiones, que traerán las luces, sonido y las enormes pantallas, que deben ser montados en el estadio.

Para este show se repartirán 35.000 pulseras led al ingreso al estadio. Estas pulseras son audiorrítmicas, que serán manejadas con controladores.

La seguridad es un punto crucial para este espectáculo multitudinario. Se contará con 40 efectivos de seguridad, Policía Nacional y Policía de Tránsito.

Habrá 110 personas de control de accesos y prevención. Para una buena organización, se contará con dos anillos de control antes del ingreso al estadio, donde se dará un último control.

También habrá bomberos voluntarios con dos autobombas, cuatro puestos de prevención y seis ambulancias con personal de primeros auxilios y 400 efectivos de seguridad privada.