Arte: El mundo ensamblado de Gaby Di

Puzzle. El mundo ensamblado de Gaby Di se denominó la puesta de la artista Gabriela Díaz de Espada en la galería de arte BGN. Recuerda que su encuentro con el arte fue desde muy temprano. “Ya en época de colegio me gustaba mucho el arte. Una vez, mi mamá me llevó al taller de Livio Abramo y yo era muy adolescente, entonces como que me asusté un poco y tuve mucha vergüenza”.

Tuvieron que pasar varios años para que se animara a dar el paso y, finalmente, fue al taller del brasileño estando ya en la universidad. “Era un taller de pintura libre. Eso siempre me gustó, la libertad”, afirma. Rememora a otros maestros que tuvo, como Olga Blinder, y más tarde Mónica González, Osvaldo Camperchioli, Enrique Espínola. Con el correr de los años fue explorando varias técnicas, como cerámica, repujado en cuero, etcétera.

Todas aquellas exploraciones fueron formando quien es hoy como artista, y su reciente exposición, Puzzle, fue muestra de ello. En ella se apreciaronn cerámicas esmaltadas, arte textil, pintura, arte en hierro, sublimaciones digitales y más, a todo color. “Me gustan mucho las texturas, me gusta el color, porque para mí el arte tiene que ser alegre. Yo no puedo poner alguna obra tan triste en mi casa. Quiero que me represente, me dé alegría, vida”.

Siempre abierta a nuevas herramientas, Gaby admite que es muy curiosa. “Trabajo la técnica del collage desde ya hace varios años y siento que refleja en gran parte mi manera de ser, mi personalidad inquieta, curiosa, un poco dispersa hace que experimente el mismo tema en diferentes lenguajes”. El título de la muestra nace también de esa sensación de juego, un rompecabezas, armar cada obra. Confiesa que en este momento siente las ganas de poder enseñar, y así ayudar a otros como a ella le ayudaron.

La curadoría de la exposición fue de la artista y curadora Silvana Domínguez quien, en palabras de Gaby, “hizo la magia”. Sobre la muestra escribió que “el maximalismo de Gaby Di la impulsa a crear este mundo ensamblado de restos metálicos que encuentra por azar en una herrería, recicla y da posibilidad de existencia a algo que está destinado a perderse o que ya es desecho, recordándonos la figura del trapero benjaminiano y baudeleriano”.

Agregó que “también aparece, como en la mayoría de sus obras, el círculo, circularidad de la vida y la naturaleza; y el uso del collage, ese montaje de formas al que le agrega interminables detalles y materialidades como un juego de infancia donde los movimientos descontrolados llenan todo el espacio gráfico y más, sin límites. Se trata de un mundo babélico donde la cerámica se vuelve ensamblaje efímero que fotografía la artista, lo repite, lo altera y se hace textil. Por el otro lado, el barro se transforma en pieza única”.

