Abraham Mateo: Un soñador incansable

Abraham Mateo Chamorro nació un 25 de agosto del año 1989 en San Fernando, Cádiz, España. De su infancia tiene hermosos recuerdos y eso demuestra la importancia de una crianza amorosa. El pequeño tuvo el privilegio de que sus padres hayan dicho que sí a sus sueños y a sus ganas, porque veían en él un brillo que solo crecía y crecía.

Tenía solo 14 años cuando una de sus canciones, “Señorita”, ya era un éxito por toda España. Enseguida los oídos empezaron a prestar atención a una mini estrella del pop. En una época en que los sencillos se vendían al descargar, Abraham logró que esta canción esté por un año rotando y siendo así de reconocida.

También tuvo su paso por la televisión española, lo que lo hizo aún más conocido. Pero es en el año 2009 que lanza su álbum debut llamado “Abraham Mateo”, al cual le siguieron “AM” (2013), “Who I Am” (2014), “Are You Ready?” (2016), “A cámara lenta” (2018) y “Sigo a lo mío” (2020).

Hoy, con su séptimo álbum “Insomnio” confirma que es una de las más grandes figuras del pop en español. Además, sin dudas su figura se ha destacado con su equipo ganador en el programa Factor X, donde fue vencedora la cantante paraguaya Ayelén Alfonso.

Una historia de amor con la música

-¿Cómo era tu infancia y cómo nació tu conexión con la música?

-Yo conecté con la música cuando tenía 7 años. Para mí fue un momento muy especial, me subí al escenario por primera vez en un festival y ahí me di cuenta que lo que quería hacer para el resto de mi vida que era cantar. Ese día tuve la suerte de ganar ese festival. Tenía a toda mi familia conmigo y fue un día súper memorable. A partir de ahí fue trabajar y sacar música. Trabajar entre comillas, porque para mí esto siempre será un hobby, una pasión. Saqué mi primer disco cuando tenía 10 años y ahora pues voy por el séptimo. Muy contento con todo lo que me está pasando.

-¿Los sueños y deseos de aquel entonces en qué medida siguen intactos y qué tanto más sueñas a hoy?

-Pues están intactos, incluso más diría yo, porque en toda esa lista de sueños la verdad que he ido tachando muchos de ellos, eso me ha dado mucha motivación para seguir con lo mío para adelante. Echo la vista atrás y no me creo la cantidad de cosas que he podido vivir y colaborar, sobre todo con artistas con los que yo ni me imaginaba como Jennifer López, Yandel, 50 Cent. Son artistas que me han dado la mano y para mí supuso un antes y un después en mi vida. Ahora estoy más motivado que nunca. Después de 17 años que llevo en la música, imagínate, pues tengo más ganas, tengo el insomnio este que me hace hacer música sobre todo por las noches, cuando más me inspiro, en este estudio que lo tengo en mi casa, en el sótano, donde hoy en día produzco mis canciones.

-También escribís para otros artistas ¿Qué te genera el hecho de volcar toda tu creatividad y tu inventiva en tantas obras repartidas por el mundo?

-Pues yo creo que lo que más gano de todo eso es el desahogo personal de soltar lo que tengo dentro, que ya no solo me da para mí sino para dárselo a otras personas. Nada me gusta más que estar en el estudio. Tengo un montón de canciones que están en el cajón que no salen porque son demasiadas, sería muy injusto que se quedaran ahí. Por eso para mí tener la oportunidad de dar esas canciones a otros artistas, producir para ellos y el hecho de componer me encanta. Cuando yo me siento en esta silla imagino que es como para alguien sentarse en el psicólogo para hacer su terapia. Para mí esto es así, es mi desahogo, es lo que me gusta y cuando tengo tiempo libre no desconecto nunca de la música. Poder producir para otros artistas me ha ayudado mucho también a abrir la mente, a aprender muchas cosas y sobre todo para hacer mi sonido mucho más personal. Yo encantado con todo lo que sea hacer música ya sea para mí o para otros.

-¿Cómo ha sido para ti ir creciendo como persona conforme crecías con tu carrera, a qué cosas te aferraste para nunca perder el foco de tener tanta exposición desde tan pequeño?

-Pues realmente yo me aferro a la familia sobre todo, porque es fundamental para mí, es mi pilar. Yo siempre he sido un chico muy familiar, muy de los míos, creo que eso ha sido clave para no perder nunca el foco, para no desprender los pies de la tierra. Sobre todo durante toda mi infancia y todos los años de carrera mi madre ha tenido una función muy especial, ella me acompañaba siempre a todos lados, mi padre no podía porque él estaba en San Fernando pues se tenía que quedar con la familia, pero igual he sentido un apoyo de mis dos padres y de toda la familia entera que ha sido sin duda lo que me ha impulsado a mí a cumplir todos mis sueños y a llegar hasta aquí. Yo creo que rodearse de buenas personas también ayuda mucho. Yo soy de elegir creo que bien a las personas que me rodean, que sé que quieren lo mejor para mí, que son amigos de verdad y que conservo desde pequeño. Sé que cualquier cosa que me vayan a decir me lo van a decir de corazón, sin miedo a nada y creo que eso también juega un papel muy importante en mi vida.

-Hace pocos meses lanzaste “Insomnio” una obra con 16 canciones, algo que para cómo funciona todo hoy llama la atención. Eso me lleva a preguntarte ¿qué piensas de las tendencias que busca imponer la industria musical donde hoy día casi todo es efímero?

-No me he guardado nada, la verdad que lo he soltado todo ahí. Me apetecía volver a recordar esos tiempos donde se hacían discos con muchas canciones, un poco como cuando empecé yo con mis primeros discos. Está guay también eso de sacar singles y que la gente pueda disfrutar, sobre todo para mí porque ya te digo que hago tanta música que me gusta ir sacando y sacando rápido las cosas. Pero algo como sacar un disco es muy diferente, es otra vibra, haces algo conceptual y está toda tu energía ahí. Para mí era importante tener un disco con las mejores canciones de mi carrera, porque ya con 25 años tengo otra mentalidad, siento que he cogido más las riendas de mi carrera y he hecho el mejor disco de mi vida, sin dudas.

-Además tienes colaboraciones puntuales con Rorro, Ana Mena, Danny Ocean, Yatra ¿para vos las colaboraciones tienen que darse de forma orgánica?

-Sí, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con eso y de hecho todas se han ido dando de forma súper natural. A través de las redes sociales hoy en día estamos a un mensaje de poder conseguir muchas cosas y estar en contacto con la persona que queramos. Por ejemplo con Danny Ocean pasó que yo saqué “Quiero decirte”, que es una canción que aquí en España y Latinoamérica gustó muchísimo, él la escuchó y me escribió, me dijo qué guay esta canción, voy para Madrid y vemos qué hacemos. Luego con Ana Mena somos amigos desde los 8 años. Con Yatra ha sido el cúmulo de cruzarnos mil veces en premios, eventos, yo intentar siempre poner alguna canción que le gustara, siempre se resistía hasta que le puse todas las ganas del mundo, compuse “¿Por qué sigues pasando?”, se la presenté y me envió un audio llorando, me dijo por fin tenemos la canción. Con todos ha habido una historia personal y yo soy partidario que tienen que salir así, orgánicamente y de corazón. Con Danny cuando estuvo aquí nos fuimos a un bar, a pasarla bien antes de grabar, por eso creo que ese feeling personal y esa química son importantes porque después se ve reflejado en el resultado de la canción por supuesto.

-Hablando de química, no puedo dejar de preguntarte por todo lo que nos une hoy en día y quiero hacer un paralelo entre Ayelén y vos, ambos han comenzado su carrera desde chiquitos ¿Qué has visto en ella que te hizo confiar y poner todas tus fichas?

-Pues una de las cosas que yo más me fijo de un artista es la forma en la que pisa el escenario, yo la ví a ella muy segura de sí misma cuando entró por ese escenario, quedé boquiabierto porque era algo diferente a todos los participantes que habían pasado por allí, aparte de que vocalmente ella tiene unas cualidades y un dominio excelente de su voz, tiene un aura muy especial, tiene una energía única y una personalidad que te atrapa, por completo. Yo tuve mucha suerte ese día porque a mí me tocó elegir el último, cuando ví que ninguno la eligió y estaba libre no dudé para tenerla en mi equipo y fue una suerte maravillosa, porque ella es una currante, es una tía humilde, tiene ganas de trabajar que es muy importante, se deja llevar. Sobre todo es muy buena amiga porque aparte de todo eso hemos estrechado muchos lazos y lo que más me llevo no es la victoria sino la relación tan bonita.

-¿Qué es lo que más te llamó la atención de ella?

-Yo creo que de las cosas que más me llamó la atención de Aye fue lo fiel que es a sus gustos musicales, a lo que quiere hacer. Ella al final se presentó con el estilo musical más arriesgado al que te puedes presentar hoy en día a un concurso de talent show que es algo folclórico. Yo ví en ese momento algo diferente, fresco, original, y sabía que combinándolo con otra cosa podía llegar a donde quisiera, porque ya el dominio vocal lo tenía, simplemente era cuestión de trabajar el estilo y encontrar algo que a día de hoy le pueda funcionar. Entonces fuimos pasando por diferentes momentos, donde ella hizo folclore, algo más urbano, volvió al folclore. Yo creo que es cuestión de uno serle fiel a sus sentimientos y la clave en ella está en fusionar las dos cosas que más le gustan, porque sé que le gusta mucho el mundo urbano y las cosas más actuales, sé que ahí tiene un futuro prometedor.

-Ya nos queda poco tiempo así que quería preguntarte sobre algo que dijiste con este disco nuevo, que por primera vez te diste el lujo de dejar de buscar la perfección, pero también decís que “Insomnio” es una fuerza creativa que te quita el sueño ¿Además de la creatividad, qué te quita el sueño para bien?

-Pues me quita el sueño también poder disfrutar con mi familia y momentos que puedo vivir gracias a la música. También creo que de las cosas más bonitas que me puede regalar la música es el hecho de poder ayudar a la gente que me quiere de alguna manera. También obviamente en cosas benéficas que llevo haciendo desde pequeño, donde aporto mi granito de arena, porque qué mejor que poder hacer lo que me gusta y también ayudar a otras personas como UNICEF por ejemplo, o cosas así que también me quitan el sueño para bien porque tengo ganas de ayudar.

-Muchas gracias Abraham y ojalá te podamos tener en Paraguay.

-A mí me encantaría, estamos viendo la posibilidad de tirar para allá lo antes posible y nada me apetece más. Ojalá prontito pueda poner algo en mis redes sociales, creo que pinta bastante bien.