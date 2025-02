Pilar Sordo: mensajes que motivan

Pilar Sordo es una de las referentes en el mundo de la psicología; desde temprana edad su interés genuino por comprender el comportamiento humano y la forma en que las experiencias personales influyen en la salud mental la han llevado a profundizar en este campo. Graduada con honores en psicología por la Universidad Diego Portales de Chile, su formación académica y su empatía natural la convirtieron en una profesional cercana y accesible, capaz de traducir conceptos complejos en enseñanzas aplicables a la vida cotidiana.

Lea más: ueno bank respaldó el tour 2024 de Pilar Sordo en Paraguay

El miércoles 26 de febrero ofrecerá en Paraguay una conferencia denominada Aprender a vivir con mi duelo, organizada por RGF Productions LLC, en el Centro de Eventos Paseo La Galería, en el Salón Bicentenario. En este encuentro, Sordo abordará una de las cuestiones más trascendentales para quienes enfrentan el duelo: cómo reconciliar el dolor con la posibilidad de seguir adelante y reconstruir la vida después de la pérdida. La conferencia ofrecerá herramientas y estrategias prácticas para procesar el sufrimiento, brindando a los participantes un espacio para la reflexión y el crecimiento personal.

Su enfoque práctico y profundamente humano ha valido a Pilar Sordo múltiples reconocimientos internacionales, consolidándola como una de las 100 mujeres líderes de Chile y recibiendo premios como el Lifetime Award por su impacto en la sociedad.

El duelo y sus procesos

En su impronta, uno de los pilares fundamentales es enviar mensajes sobre la necesidad de contar con un soporte emocional en los momentos difíciles. Sordo se enfoca en la resiliencia, y esta no significa enfrentar los problemas en soledad, sino aprender a gestionar las emociones con el apoyo de redes de contención, ya sean familiares, amigos o profesionales de la salud mental.

Lea más: Emociones: un tema pendiente

En lo que respecta al tema a ser abordado en sí, Sordo tiene colgado en YouTube un video que hace referencia a cómo sobrellevar este difícil trance de la pérdida de un ser querido. Y, aunque los procesos no son lineales, del audiovisual se desprenden algunos puntos principales en el recorrido del difícil trance.

Permitirnos vivir el duelo : Sordo subraya la necesidad de experimentar cada etapa del duelo sin reprimir emociones, ya que este proceso es esencial para sanar y encontrar paz interior.

Homenajear desde la alegría : Propone recordar a quienes hemos perdido desde la alegría y no desde la tristeza, celebrando sus vidas y los momentos compartidos como una forma de honrar su memoria.

Aceptar la no linealidad del duelo : El proceso de duelo no es lineal; las etapas pueden manifestarse en diferentes órdenes y repetirse. Reconocer esta realidad ayuda a transitar el duelo con mayor comprensión y paciencia.

Reconocer las etapas del duelo : Identificar y comprender las fases de shock, rabia, pena y reconciliación permite a las personas situarse en su proceso y avanzar hacia la sanación emocional.

Respetar los tiempos individuales: Cada persona vive el duelo de manera única, y es fundamental respetar los tiempos y formas en que cada individuo procesa su pérdida.

Capítulo Paraguay: “No he dejado de ir”

Antes de su arribo a nuestro país, Pilar Sordo recordó sus viajes anteriores. “La primera vez que fui a Paraguay fue ya en 2010, 2011, y desde ahí, en eventos en el Banco Central hasta otros lugares, la verdad es que no he dejado de ir, tuve un lapso en el que no fui, pero ya son muchos años conociendo y acercándome a la sociedad paraguaya desde distintos ángulos, tanto dentro de los estudios como dentro del trabajo terapéutico y otros, así que feliz de volver al Paraguay”, refirió la reconocida psicóloga.

—Se puede visualizar el resultado de sus mensajes. ¿Cómo nota que prenden en la gente sus ideas motivadoras?

—No sé si se puede visualizar hasta dónde llega mi mensaje, no es algo de lo cual yo esté pendiente. La verdad es que intento no tener conciencia de hasta dónde llega el mensaje porque siento que eso me colocaría en un lugar de ego en el que no me gusta estar y que trabajo para no estar, por eso los elogios y las críticas en demasía no las escucho, porque me descentran y me sacan de mi único objetivo, que es entregar lo mejor de mí desde mi persona y desde mi profesionalismo.

—¿Qué le gusta del profesional o trabajador paraguayo, qué virtudes resalta y cuáles nos sugiere mejorar o cambiar?

—Me parece que, en general, yo siempre calificaba a Paraguay como un país dulce, cuya gente es dulce, así como califico a Uruguay como el país más elegante de América Latina. Paraguay me parece que es un país dulce, de gente noble, trabajadora, me parecen esforzados, me parecen personas serias en su forma de llevar a cabo muchas funciones, siento que les falta sentirse mucho más orgullosos de lo que son y creo que han ido conquistando espacios dentro del mundo latino en forma muy profesional y acelerada, sobre todo, estos últimos años.

Búsqueda de propósitos

—¿Cuál es el mayor reto de nuestra sociedad actual pospandemia, no solo en Paraguay sino a nivel sudamericano?

—Yo creo que el mayor reto pospandemia es la búsqueda de propósito, todas esas preguntas que nos hicimos dentro de la pandemia, las podamos llevar y ejecutar a acciones. Creo que hoy día es uno de los grandes desafíos seguir haciéndonos preguntas, volver a conectarnos con el mundo real. Creo que la virtualidad, si bien nos produjo mucha ayuda, también nos alejó de contactos reales, y creo que eso hoy día hay que retomar, el contacto de mirarse a los ojos, de los abrazos, de volver al contacto personal con el otro. Pienso que este es uno de los grandes desafíos a nivel de salud mental en los tiempos que corren.

—¿Qué siente al saber que inspira a las personas a salir adelante ya sea en lo espiritual o material?

—Lo que siento al inspirar a una persona es una gran responsabilidad. Primero, que intento hacerlo lo más seriamente posible. Siento que a eso vine, creo que hago honor a mi propósito de vida que intento cumplir todos los días un poquito. Creo que es un placer además sentir que uno puede llegar al corazón de la gente y que la gente te permite entrar a esos corazones sin yo tener idea de quiénes son, siempre digo que es maravilloso poder ayudar, mejor dicho a acompañar a otros sin ver, sin saber o conocer las caras, no ver rostros. Me parece que esa ceguera en el dar le da una magia especial a mí trabajo también.

—¿Cuáles son las principales virtudes que hay que rescatar en la actualidad?

—Una de las principales virtudes que creo que tenemos como sociedades hoy en día es que cada vez hay más espacios de crecimiento personal, creo que hay toda una fuerza en la humanidad de querer aumentar los espacios de conciencia, de que las cosas que hagamos no las hagamos desde el piloto automático. Creo que hay conciencia cada vez más de la salud mental, de las emociones, de saber cuándo estamos en paz y cuándo no estamos en paz. Creo que sabemos hoy más cosas sobre cómo cuidarnos. La neurociencia ha apoyado un montón el desarrollo espiritual también al aportar a la psicología herramientas de crecimiento individual y social mucho más fuertemente. Creo que hay más conciencia de luz y también de oscuridad, y eso creo que potencialmente nos da la tremenda oportunidad de poder ser mejores personas todos los días.

Los vicios

—¿Cuáles son los vicios que hay que desterrar?

—Los mayores vicios que tenemos hoy creo que son el consumo, las redes, creo que es la adicción al celular, la liviandad, el mundo líquido donde todo parece no tener compromiso, ser irresponsable emocionalmente, donde todo parece desecharse muy rápido el mundo de lo desechable. El tema de la insatisfacción permanente por ver la vida de otros a través de las redes. Creo que todas esas cosas, la falta de fe, falta de dirección y propósito en la vida, creo todas son cosas con las que, conscientes o no tan conscientes, tenemos que trabajar todos los días.

—¿Se puede lograr un ideal de perfección en nuestros días? Con tantos distractores tecnológicos o, incluso, con los problemas complejos que afectan a nuestras sociedades…

—No creo en la perfección, creo que la perfección es enemiga de lo posible, no creo en la perfección en nada, creo que hoy en día la clave es la aceptación de la imperfección y que esa imperfección puede ser mejorable, pero nunca llegando a ser perfecto.

La “Sordoteca”

Además de sus conferencias, videos y recursos en sus redes sociales, otro gran capital de Pilar Sordo son sus libros. Dentro de su biblioteca esta es su producción:

Viva la diferencia (2005) : Explora las diferencias entre hombres y mujeres en la vida cotidiana y cómo estas pueden complementarse en lugar de ser motivo de conflicto.

Conferencias que cambian vidas (2007) : Recopila algunas de sus conferencias más influyentes, abordando temas como la felicidad, la autoestima y las relaciones interpersonales.

Lecciones de seducción (2009) : Reflexiona sobre la seducción, no solo como un arte en la pareja, sino como una actitud ante la vida.

No quiero crecer (2012) : Analiza la adolescencia moderna y los desafíos que enfrentan los jóvenes y sus familias en la educación y la crianza.

Bienvenido dolor (2013) : Un libro fundamental sobre la importancia de aceptar el dolor como una oportunidad para el crecimiento personal.

Oídos sordos (2016) : Se centra en la importancia de la comunicación efectiva y la capacidad de escuchar en la sociedad actual.

Educar para sentir, sentir para educar (2018) : Un análisis sobre la educación emocional y su papel clave en el desarrollo de los niños y adolescentes.

Del amor propio al amor al otro (2020): Un libro que explora la importancia del amor propio como base para construir relaciones sanas con los demás.

Entradas

Las entradas para el evento Aprender a vivir con mi duelo, con Pilar Sordo: Un encuentro transformador para sanar el dolor de la pérdida, ya están disponibles a través de la Red Tuti en www.tuti.com.py. Los precios son los siguientes: sector Platinum, G. 250.000; sector Oro, G. 225.000, y sector Plata, G. 175.000. Esta es una oportunidad única para aquellos que buscan herramientas para sanar, encontrar paz y aprender a vivir con el dolor de la pérdida de manera más plena y consciente.

Más info: Instagram @pilarsordopy